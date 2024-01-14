14 января 2024

Суд вынес меру пресечения тренеру из ХМАО, которого уличили в педофилии

Обвиняемого в домогательствах тренера из ХМАО отправили под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Нижневартовский суд арестовал тренера, уличенного в педофилии Фото:

Нижневартовский городской суд вынес меру пресечения тренеру по хоккею, которого заподозрили в педофилии. Обвиняемого заключили под домашний арест, передает корреспондент URA.RU.

«На обвиняемого наложили домашний арест до 13 марта. Слушание проходило в закрытом формате, но СМИ пригласили на оглашение меры пресечения. Адвокат обвиняемого отказался комментировать ситуацию» — передает корреспондент агентства. Источник в силовых структурах также сообщил URA.RU, что о домашнем аресте ходатайствовал Следственный комитет ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что тренер, уличенный в педофилии, решил уволиться из спортшколы. Пакет документов для проверки инцидента направлен в Следственный комитет. Позднее СК подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении тренера.

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Нижневартовский городской суд вынес меру пресечения тренеру по хоккею, которого заподозрили в педофилии. Обвиняемого заключили под домашний арест, передает корреспондент URA.RU. «На обвиняемого наложили домашний арест до 13 марта. Слушание проходило в закрытом формате, но СМИ пригласили на оглашение меры пресечения. Адвокат обвиняемого отказался комментировать ситуацию» — передает корреспондент агентства. Источник в силовых структурах также сообщил URA.RU, что о домашнем аресте ходатайствовал Следственный комитет ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что тренер, уличенный в педофилии, решил уволиться из спортшколы. Пакет документов для проверки инцидента направлен в Следственный комитет. Позднее СК подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении тренера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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