Суд вынес меру пресечения тренеру из ХМАО, которого уличили в педофилии

Обвиняемого в домогательствах тренера из ХМАО отправили под домашний арест

15 января 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Нижневартовский суд арестовал тренера, уличенного в педофилии Фото: Владимир Андреев © URA.RU (фото из архива) Нижневартовский городской суд вынес меру пресечения тренеру по хоккею, которого заподозрили в педофилии. Обвиняемого заключили под домашний арест, передает корреспондент URA.RU. «На обвиняемого наложили домашний арест до 13 марта. Слушание проходило в закрытом формате, но СМИ пригласили на оглашение меры пресечения. Адвокат обвиняемого отказался комментировать ситуацию» — передает корреспондент агентства. Источник в силовых структурах также сообщил URA.RU, что о домашнем аресте ходатайствовал Следственный комитет ХМАО.



Ранее URA.RU сообщало, что тренер, уличенный в педофилии, решил уволиться из спортшколы. Пакет документов для проверки инцидента направлен в Следственный комитет. Позднее СК подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении тренера.

Нижневартовский городской суд вынес меру пресечения тренеру по хоккею, которого заподозрили в педофилии. Обвиняемого заключили под домашний арест, передает корреспондент URA.RU. «На обвиняемого наложили домашний арест до 13 марта. Слушание проходило в закрытом формате, но СМИ пригласили на оглашение меры пресечения. Адвокат обвиняемого отказался комментировать ситуацию» — передает корреспондент агентства. Источник в силовых структурах также сообщил URA.RU, что о домашнем аресте ходатайствовал Следственный комитет ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что тренер, уличенный в педофилии, решил уволиться из спортшколы. Пакет документов для проверки инцидента направлен в Следственный комитет. Позднее СК подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении тренера.