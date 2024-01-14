Суд вынес меру пресечения тренеру из ХМАО, которого уличили в педофилии

Нижневартовский городской суд вынес меру пресечения тренеру по хоккею, которого заподозрили в педофилии. Обвиняемого заключили под домашний арест, передает корреспондент URA.RU.
«На обвиняемого наложили домашний арест до 13 марта. Слушание проходило в закрытом формате, но СМИ пригласили на оглашение меры пресечения. Адвокат обвиняемого отказался комментировать ситуацию» — передает корреспондент агентства. Источник в силовых структурах также сообщил URA.RU, что о домашнем аресте ходатайствовал Следственный комитет ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что тренер, уличенный в педофилии, решил уволиться из спортшколы. Пакет документов для проверки инцидента направлен в Следственный комитет. Позднее СК подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении тренера.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.