Джигурда прокомментировал слитые интимные видео с Волочковой

Джигурда обвинил Волочкову в хайпе из-за слива интимных видео
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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, джигурда никита
По словам Джигурды, он не будет извиняться перед балериной Фото:

Актер Никита Джигурда не выкладывал в Сеть интимные видео с балериной Анастасией Волочковой. Об этом он заявил в ответ на обвинение Волочковой в сливе видео. Кадры, на которых актер и шоумен целует Волочкову в трусы, разошлись по интернету. Джигурда подчеркнул, что просить прощения у Волочковой не будет, сообщает telegram-канал Shot.

«Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Ее обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. <…> Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь», — передает канал слова Джигурды. По его словам, Волочкова звонила супруге актера Марине Анисимовой и заявляла, что точно знает о том, что Джигурда слил видео в Сеть.

Ранее бойцы СВО из движения «Ветераны России» потребовали запретить балерине выступать в РФ из-за ее недопустимого поведения в этом видео. Они назвали ее поведение аморальным и добавили, что Волочкова просто пытается привлечь к себе внимание. Бойцы предложили ей заняться полезным делом и собирать гуманитарную помощь для Донбасса.

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Актер Никита Джигурда не выкладывал в Сеть интимные видео с балериной Анастасией Волочковой. Об этом он заявил в ответ на обвинение Волочковой в сливе видео. Кадры, на которых актер и шоумен целует Волочкову в трусы, разошлись по интернету. Джигурда подчеркнул, что просить прощения у Волочковой не будет, сообщает telegram-канал Shot. «Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Ее обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. <…> Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь», — передает канал слова Джигурды. По его словам, Волочкова звонила супруге актера Марине Анисимовой и заявляла, что точно знает о том, что Джигурда слил видео в Сеть. Ранее бойцы СВО из движения «Ветераны России» потребовали запретить балерине выступать в РФ из-за ее недопустимого поведения в этом видео. Они назвали ее поведение аморальным и добавили, что Волочкова просто пытается привлечь к себе внимание. Бойцы предложили ей заняться полезным делом и собирать гуманитарную помощь для Донбасса.
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