Пермский край отправил медоборудование для госпиталя в Северодонецке

В госпитале проходят лечение раненые пермяки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский край направит госпиталю в Северодонецке (ЛНР), где восстанавливаются раненые на спецоперации пермские бойцы, медоборудование. Очередной конвой с грузом отправится в зону СВО в ближайшее время, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. Машины доставят бойцам печи-буржуйки, генераторы, запчасти, различные вещи и оборудование. Груз для бойцов по адресным заявкам сформировал Единый центр поддержки совместно с гуманитарным центром Прикамья.

«Для бойцов по заявкам собрали печи-буржуйки, колеса для автомобилей, генераторы, автозапчасти, машинное масло, спальники, продукты, медикаменты, одежду и обувь, газовые баллоны, автоинструменты. В обязательном порядке — посылки от родственников военнослужащих. В госпиталь Северодонецка, где проходят лечение бойцы из Прикамья, собрали медоборудование: кардиографы, градусники, тонометры и медицинские препараты», — приводятся на сайте правительства слова руководителя гуманитарного центра Прикамья Ксении Котовой.

Школьники Северодонецка получат от прикамцев учебники и канцелярию. Поддержку получит и дом престарелых, для которого пермяки собрали средства гигиены, постельное белье, подушки и ходунки. Общий вес отправленного груза составил 15 тонн. Помощь направлена как в зону проведения специальной военной операции, так и в организации Северодонецка. Глава региона Дмитрий Махонин подчеркивал, что конвои с грузом в Прикамье формируются с учетом потребностей военнослужащих. Губернатор поблагодарил неравнодушных пермяков, предпринимателей, предприятия и общественные организации, которые оказывают помощь фронту