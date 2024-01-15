В Тюмени вырастут цены на организацию свадеб

В Тюмени на 20% вырастут цены на организацию свадеб. Об этом URA.RU рассказали в компании «Сибирский мелофон».
«Стоимость роста услуг по сравнению с прошлым годом выросла на 15—20%. Команда организаторов, которая ранее стоила 50—60 тысяч рублей, сейчас уже обойдется в 70—80 тысяч. Рост стоимости на услуги организаторов напрямую связан с общей тенденцией повышения цен», — рассказали в «Сибирском мелофоне».
В целом услуга «свадьба под ключ» подорожает на 100—150 тысяч рублей. Если в прошлом году организовать торжество можно было за 600—700 тысяч рублей, при нынешних ценах стоимость будет уже 800—900 тысяч, добавляют организаторы.
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