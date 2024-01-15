15 января 2024

В Тюмени вырастут цены на организацию свадеб

© Служба новостей «URA.RU»
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Казачья свадьба. Тюмень, свадьба, свадебные кольца
Организация свадьбы для тюменцев станет дороже на 15 — 20% Фото:

В Тюмени на 20% вырастут цены на организацию свадеб. Об этом URA.RU рассказали в компании «Сибирский мелофон».

«Стоимость роста услуг по сравнению с прошлым годом выросла на 15—20%. Команда организаторов, которая ранее стоила 50—60 тысяч рублей, сейчас уже обойдется в 70—80 тысяч. Рост стоимости на услуги организаторов напрямую связан с общей тенденцией повышения цен», — рассказали в «Сибирском мелофоне».

В целом услуга «свадьба под ключ» подорожает на 100—150 тысяч рублей. Если в прошлом году организовать торжество можно было за 600—700 тысяч рублей, при нынешних ценах стоимость будет уже 800—900 тысяч, добавляют организаторы.

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В Тюмени на 20% вырастут цены на организацию свадеб. Об этом URA.RU рассказали в компании «Сибирский мелофон». «Стоимость роста услуг по сравнению с прошлым годом выросла на 15—20%. Команда организаторов, которая ранее стоила 50—60 тысяч рублей, сейчас уже обойдется в 70—80 тысяч. Рост стоимости на услуги организаторов напрямую связан с общей тенденцией повышения цен», — рассказали в «Сибирском мелофоне». В целом услуга «свадьба под ключ» подорожает на 100—150 тысяч рублей. Если в прошлом году организовать торжество можно было за 600—700 тысяч рублей, при нынешних ценах стоимость будет уже 800—900 тысяч, добавляют организаторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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