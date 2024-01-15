Челябинский губернатор открыл штаб общественной поддержки

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Алексей Текслер на открытии регионального Штаба общественной поддержки Путина. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер остался доволен работой штаба Фото:

Губернатор Алексей Текслер 15 января принял участие в открытии областного Штаба общественной поддержки Челябинской области. Штаб открылся на пешеходной части улицы Кирова, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Хочу поблагодарить всех организаторов центра. На мой взгляд, очень интересная и правильная идея. Каждый человек сможет здесь найти интерес по душе. Возможно, в дальнейшем сохраним эту площадку. Регион развивается активно, многое еще предстоит сделать, уверен, что идеи, инициативы, которые на этой площадке будут возникать, помогут нам в рамках выборного процесса, формирования различных программ, планов, инициатив, в целях дальнейшего развития нашего региона», — сказал Текслер на открытии штаба.

Губернатор осмотрел штаб, в котором расположились молодежная зона, конференц-залы, зоны коворкинга и детский уголок. Есть все необходимое для проведения встреч с гражданами, организации приемов, лекций, творческих встреч и других публичных мероприятий.

Текслер пообщался с приглашенными депутатами, активом молодежных организаций, волонтерами и положительно оценил новый центр, отметив, что очень рад видеть молодые лица. Уже сегодня здесь проходит ряд мероприятий: открылась выставка детских творческих работ на тему «Герои СВО», здесь же можно попробовать свои силы в плетении маскировочных сетей, изготовлении окопных свечей. Кроме того, предоставлена возможность передать гумпомощь в зону СВО.

Алексей Текслер на открытии регионального Штаба общественной поддержки Путина. Челябинск
Штаб расположен в центре челябинской Кировки
Фото:
Алексей Текслер на открытии регионального Штаба общественной поддержки Путина. Челябинск
Алексей Текслер выразил уверенность в долговременной востребованности штаба
Фото:
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Губернатор Алексей Текслер 15 января принял участие в открытии областного Штаба общественной поддержки Челябинской области. Штаб открылся на пешеходной части улицы Кирова, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Хочу поблагодарить всех организаторов центра. На мой взгляд, очень интересная и правильная идея. Каждый человек сможет здесь найти интерес по душе. Возможно, в дальнейшем сохраним эту площадку. Регион развивается активно, многое еще предстоит сделать, уверен, что идеи, инициативы, которые на этой площадке будут возникать, помогут нам в рамках выборного процесса, формирования различных программ, планов, инициатив, в целях дальнейшего развития нашего региона», — сказал Текслер на открытии штаба. Губернатор осмотрел штаб, в котором расположились молодежная зона, конференц-залы, зоны коворкинга и детский уголок. Есть все необходимое для проведения встреч с гражданами, организации приемов, лекций, творческих встреч и других публичных мероприятий. Текслер пообщался с приглашенными депутатами, активом молодежных организаций, волонтерами и положительно оценил новый центр, отметив, что очень рад видеть молодые лица. Уже сегодня здесь проходит ряд мероприятий: открылась выставка детских творческих работ на тему «Герои СВО», здесь же можно попробовать свои силы в плетении маскировочных сетей, изготовлении окопных свечей. Кроме того, предоставлена возможность передать гумпомощь в зону СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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