Мошенники придумали новую схему отъема денег у тюменцев через WhatsApp

Интернет-мошенники сначала платят тюменцам «зарплату», а затем пытаются получить доступ к банковским счетам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Интернет-мошенники «устраивают» тюменцев на работу и платят «зарплату», чтобы затем отнять все деньги. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей. По его словам, в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) неизвестные предложили ему работу — ставить положительные оценки товарам на официальном сайте одного из маркетплейсов. За это тюменцу заплатили 300 рублей, однако затем попытались отнять крупную сумму денег.

«Мне предложили работу через WhatsApp. Сказали, что нужно ставить лайки под товарами на сайте одного крупного маркетплейса. Я сделал это буквально за пять минут, и мне скинули на карту 300 рублей. После этого меня добавили в закрытую группу Telegram, где начали выманивать деньги. Сказали, что для дальнейшей работы мне нужно внести 20 тысяч рублей, которые мне тут же вернут. Я не стал этого делать», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Знакомый тюменца попал в аналогичную ситуацию. «Его пытались развести на деньги по той же схеме. Заплатили ему за „работу“ 500 рублей, а потом начали выманивать данные банковской карты. Он, естественно, ничего отправлять не стал», — добавил житель Тюмени в разговоре с URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске (Тюменская область) пенсионерка оформила кредиты на сумму более 500 тысяч рублей, чтобы вложить средства в инвестиции. Брокер, которому женщина доверила деньги, оказался мошенником.