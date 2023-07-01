В Тюменской области пенсионерка отдала мошенникам кредит на полмиллиона

02 июля 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Женщина думала, что увеличит свой доход с помощью инвестиций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) пенсионерка оформила кредиты на сумму более 500 тысяч рублей, чтобы вложить средства в инвестиции, но брокер, которому женщина доверила деньги, оказался мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона. «В полицию Тобольска обратилась 65-летняя женщина, которая рассказала, что откликнулась на рекламу по увеличению дохода, где ей объяснили, что необходимо вложить денежные средства, с ними будут проводиться операции, и тоболячка получит процент. Женщина оформила кредиты и займы на сумму более 500 тысяч рублей. Когда ей перестали выдавать займы, псевдоброкер пояснил, что они предоставят пенсионерке денежные средства в долг. Денег женщина так и не получила, а неизвестные потребовали оплату за займ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, который забрал более 300 тысяч рублей у пожилых жительниц ХМАО и Тюменской области. Мужчина работал курьером и считал, что забирает у граждан взятки для высокопоставленных лиц.

В Тобольске (Тюменская область) пенсионерка оформила кредиты на сумму более 500 тысяч рублей, чтобы вложить средства в инвестиции, но брокер, которому женщина доверила деньги, оказался мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона. «В полицию Тобольска обратилась 65-летняя женщина, которая рассказала, что откликнулась на рекламу по увеличению дохода, где ей объяснили, что необходимо вложить денежные средства, с ними будут проводиться операции, и тоболячка получит процент. Женщина оформила кредиты и займы на сумму более 500 тысяч рублей. Когда ей перестали выдавать займы, псевдоброкер пояснил, что они предоставят пенсионерке денежные средства в долг. Денег женщина так и не получила, а неизвестные потребовали оплату за займ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, который забрал более 300 тысяч рублей у пожилых жительниц ХМАО и Тюменской области. Мужчина работал курьером и считал, что забирает у граждан взятки для высокопоставленных лиц.