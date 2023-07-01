01 июля 2023
30 июня 2023

В Тюменской области пенсионерка отдала мошенникам кредит на полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Женщина думала, что увеличит свой доход с помощью инвестиций Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пенсионерка оформила кредиты на сумму более 500 тысяч рублей, чтобы вложить средства в инвестиции, но брокер, которому женщина доверила деньги, оказался мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

«В полицию Тобольска обратилась 65-летняя женщина, которая рассказала, что откликнулась на рекламу по увеличению дохода, где ей объяснили, что необходимо вложить денежные средства, с ними будут проводиться операции, и тоболячка получит процент. Женщина оформила кредиты и займы на сумму более 500 тысяч рублей. Когда ей перестали выдавать займы, псевдоброкер пояснил, что они предоставят пенсионерке денежные средства в долг. Денег женщина так и не получила, а неизвестные потребовали оплату за займ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, который забрал более 300 тысяч рублей у пожилых жительниц ХМАО и Тюменской области. Мужчина работал курьером и считал, что забирает у граждан взятки для высокопоставленных лиц.

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В Тобольске (Тюменская область) пенсионерка оформила кредиты на сумму более 500 тысяч рублей, чтобы вложить средства в инвестиции, но брокер, которому женщина доверила деньги, оказался мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона. «В полицию Тобольска обратилась 65-летняя женщина, которая рассказала, что откликнулась на рекламу по увеличению дохода, где ей объяснили, что необходимо вложить денежные средства, с ними будут проводиться операции, и тоболячка получит процент. Женщина оформила кредиты и займы на сумму более 500 тысяч рублей. Когда ей перестали выдавать займы, псевдоброкер пояснил, что они предоставят пенсионерке денежные средства в долг. Денег женщина так и не получила, а неизвестные потребовали оплату за займ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Полицейские устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, который забрал более 300 тысяч рублей у пожилых жительниц ХМАО и Тюменской области. Мужчина работал курьером и считал, что забирает у граждан взятки для высокопоставленных лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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