Чиновники от образования поздравили директора курганской школы с 85-летием

В Чашинской школе поздравили директора с юбилеем директора школы Нину Беркутову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директору Чашинской средней школы им. Героя Советского Союза И.А. Малышева Нине Беркутовой исполнилось 85 лет. С юбилеем заслуженного педагога поздравил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, сообщили в пресс-службе депобра.

«Более 60 лет жизни отдала школе и детям заслуженный учитель школы РСФСР, отличник просвещения РФ, директор Чашинской средней школы им. Героя Советского Союза И.А. Малышева Нина Николаевна Беркутова. 15 января, ей исполнилось 85 лет. Мы от души поздравляем Нину Николаевну с юбилеем, желаем здоровья, оптимизма, новых идей и свершений на благо развития не только Чашинской школы, но и сферы образования Каргапольского округа и региона в целом», — указано в поздравлении ведомства.

В Чашинской школе Беркутова начала работать в 1961 году учителем химии. В 1981 году она возглавила образовательное учреждение и руководит коллективом до сих пор. Беркутова создала слаженный профессиональный коллектив. Учителя успешно принимают участие в областных и муниципальных фестивалях педагогического мастерства, национальном проекте «Образование», фестивале медиауроков. Ученики выступают в сборной команде округа на областных соревнованиях по баскетболу и гандболу. В прошлом году по итогам ЕГЭ более 80% выпускников поступили в вузы. За всю историю из школы выпустились около 100 золотых и серебряных медалистов.

URA.RU писало, что директор Утичевской школы в Мокроусовском округе Сталинара Шляхова отметила 90-летний юбилей. Шляхова руководит школой почти 50 лет, преподаванием она занимается почти 70 лет.

Директор Чашинской средней школы им. Героя Советского Союза И.А. Малышева Нина Беркутова празднует юбилей фото: пресс-служба департамента образования и науки Курагснкой области