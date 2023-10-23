Директор депобра лично поздравил директора курганской школы с 90-летием. Фото

23 октября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Директор курганской школы празднует 90-летие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамент образования и науки Курганской области Андрей Кочеров лично поздравил руководителя Утичевской школы в Мокроусовском округе Сталинару Шляхову. Об этом сообщается на официальном сайте департамента. «Почетному гражданину Курганской области, отличнику народного просвещения, отличнику просвещения СССР, заслуженному учителю школы РФ, Почетному гражданину Мокроусовского района, директору Утичевской основной школы Сталинаре Ефимовне Шляховой 22 октября исполнилось 90 лет. С юбилеем ее поздравил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров», — указано на сайте департамента. Сообщается, что Шляхова проработала директором школы почти 50 лет. Всего преподаванием она занимается почти 70 лет. По информации с сайта департамента, Шляхова закончила Петуховское педагогическое училище в 1954 году, после чего начала работать учителем начальных классов. В 1969 году поступила на заочное обучение в Шадринский пединститут. Директор депобра Кочеров поздравил руководителя курганской школы с 90-летием Фото: сайт департамента образования и науки Курганской области

Директор департамент образования и науки Курганской области Андрей Кочеров лично поздравил руководителя Утичевской школы в Мокроусовском округе Сталинару Шляхову. Об этом сообщается на официальном сайте департамента. «Почетному гражданину Курганской области, отличнику народного просвещения, отличнику просвещения СССР, заслуженному учителю школы РФ, Почетному гражданину Мокроусовского района, директору Утичевской основной школы Сталинаре Ефимовне Шляховой 22 октября исполнилось 90 лет. С юбилеем ее поздравил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров», — указано на сайте департамента. Сообщается, что Шляхова проработала директором школы почти 50 лет. Всего преподаванием она занимается почти 70 лет. По информации с сайта департамента, Шляхова закончила Петуховское педагогическое училище в 1954 году, после чего начала работать учителем начальных классов. В 1969 году поступила на заочное обучение в Шадринский пединститут.