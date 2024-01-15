15 января 2024

Обвиняемые в убийстве журналиста заявили, что их вынуждают оговорить экс-губернатора Богомолова. Фото

В Кургане СУ СК обвинили в давлении ради показаний на экс-губернатора Богомолова
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 74 годовщины образования Курганской области. Курган, богомолов олег, почетный гражданин курганской области
Курганского экс-губернатора вспомнили в суде по делу об убийстве Фото:

Обвиняемые по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова — Иван Курпишев и Александр Штингер — заявили о давлении со стороны курганских следователей. По их версии, сотрудники СУ СК якобы требовали от них дать показания в отношении экс-губернатора Олега Богомолова и других бывших руководителей силовых ведомств. Прокуратура настаивает, что жалобы на давление следствия не подтвердились. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания по избранию меры пресечения фигурантам дела.

«В отношении бывшего губернатора Богомолова Олега Алексеевича, экс-начальника УВД Олега Сковордина, экс-главы прокуратуры Виктора Зубрина меня заставляли дать показания», — рассказал спортсмен Курпишев. В противном случае на него якобы обещали «повесить» другие убийства давних лет. Другой обвиняемый, адвокат Александр Штингер, также заявил о нарушениях и фальсификациях со стороны следователей.

Представитель прокуратуры сообщил суду, что по всем жалобам обвиняемых проводились проверки. Информация не подтвердилась. Суд также не учел заявления подозреваемых и оставил их под стражей.

Бывшего жителя Кургана, спортсмена Ивана Курпишева обвиняют в трех убийствах, совершенной группой лиц из корыстных побуждений, и бандитизме. Адвокату Штингеру инкриминируют убийство, мошенничество и участие в нападениях, совершаемых бандой — ОПГ «Локомотив». Одной из их жертв считают политического журналиста Владимира Кирсанова. Он якобы узнал о планах бандитов по переделу собственности Центрального рынка, принадлежащего мэрии Кургана. Журналист грозил опубликовать данную информацию, что и стало причиной его убийства.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского экс-губернатора вспоминали в связи со смертью Кирсанова после поимки участника шадринской ОПГ. Тогда Богомолов заявил, что ни имеет отношения ко всем, кого задержала полиция.

Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган
Обвиняемый в убийстве Иван Курпишев заявляет о давлении со стороны следствия
Фото:
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Обвиняемые по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова — Иван Курпишев и Александр Штингер — заявили о давлении со стороны курганских следователей. По их версии, сотрудники СУ СК якобы требовали от них дать показания в отношении экс-губернатора Олега Богомолова и других бывших руководителей силовых ведомств. Прокуратура настаивает, что жалобы на давление следствия не подтвердились. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания по избранию меры пресечения фигурантам дела. «В отношении бывшего губернатора Богомолова Олега Алексеевича, экс-начальника УВД Олега Сковордина, экс-главы прокуратуры Виктора Зубрина меня заставляли дать показания», — рассказал спортсмен Курпишев. В противном случае на него якобы обещали «повесить» другие убийства давних лет. Другой обвиняемый, адвокат Александр Штингер, также заявил о нарушениях и фальсификациях со стороны следователей. Представитель прокуратуры сообщил суду, что по всем жалобам обвиняемых проводились проверки. Информация не подтвердилась. Суд также не учел заявления подозреваемых и оставил их под стражей. Бывшего жителя Кургана, спортсмена Ивана Курпишева обвиняют в трех убийствах, совершенной группой лиц из корыстных побуждений, и бандитизме. Адвокату Штингеру инкриминируют убийство, мошенничество и участие в нападениях, совершаемых бандой — ОПГ «Локомотив». Одной из их жертв считают политического журналиста Владимира Кирсанова. Он якобы узнал о планах бандитов по переделу собственности Центрального рынка, принадлежащего мэрии Кургана. Журналист грозил опубликовать данную информацию, что и стало причиной его убийства. Ранее URA.RU сообщало, что курганского экс-губернатора вспоминали в связи со смертью Кирсанова после поимки участника шадринской ОПГ. Тогда Богомолов заявил, что ни имеет отношения ко всем, кого задержала полиция.
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