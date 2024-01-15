В Кургане СУ СК обвинили в давлении ради показаний на экс-губернатора Богомолова

Курганского экс-губернатора вспомнили в суде по делу об убийстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обвиняемые по делу об убийстве журналиста Владимира Кирсанова — Иван Курпишев и Александр Штингер — заявили о давлении со стороны курганских следователей. По их версии, сотрудники СУ СК якобы требовали от них дать показания в отношении экс-губернатора Олега Богомолова и других бывших руководителей силовых ведомств. Прокуратура настаивает, что жалобы на давление следствия не подтвердились. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания по избранию меры пресечения фигурантам дела.

«В отношении бывшего губернатора Богомолова Олега Алексеевича, экс-начальника УВД Олега Сковордина, экс-главы прокуратуры Виктора Зубрина меня заставляли дать показания», — рассказал спортсмен Курпишев. В противном случае на него якобы обещали «повесить» другие убийства давних лет. Другой обвиняемый, адвокат Александр Штингер, также заявил о нарушениях и фальсификациях со стороны следователей.

Представитель прокуратуры сообщил суду, что по всем жалобам обвиняемых проводились проверки. Информация не подтвердилась. Суд также не учел заявления подозреваемых и оставил их под стражей.

Бывшего жителя Кургана, спортсмена Ивана Курпишева обвиняют в трех убийствах, совершенной группой лиц из корыстных побуждений, и бандитизме. Адвокату Штингеру инкриминируют убийство, мошенничество и участие в нападениях, совершаемых бандой — ОПГ «Локомотив». Одной из их жертв считают политического журналиста Владимира Кирсанова. Он якобы узнал о планах бандитов по переделу собственности Центрального рынка, принадлежащего мэрии Кургана. Журналист грозил опубликовать данную информацию, что и стало причиной его убийства.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского экс-губернатора вспоминали в связи со смертью Кирсанова после поимки участника шадринской ОПГ. Тогда Богомолов заявил, что ни имеет отношения ко всем, кого задержала полиция.

Обвиняемый в убийстве Иван Курпишев заявляет о давлении со стороны следствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU