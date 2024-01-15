Глава Перми Соснин: в школе №136 взрывное устройство не обнаружили

Взрывное устройство в школе №136 Перми не обнаружено. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
«В школе №136 не обнаружено взрывного устройства. Сотрудники оперативных служб и администрация учебного заведения отреагировали оперативно — детей эвакуировали согласно алгоритму при ЧП», — отметил мэр Перми.
В администрацию школы поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании. По факту ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU рассказало, что местные жители услышали сигнал тревоги о том, что в школе №136 обнаружили взрывное устройство. Педагогический состав и учеников эвакуировали.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.