Глава Перми Соснин: в школе №136 взрывное устройство не обнаружили

15 января 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Мэр Перми похвалил сотрудников оперативных служб за профессионализм Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Взрывное устройство в школе №136 Перми не обнаружено. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «В школе №136 не обнаружено взрывного устройства. Сотрудники оперативных служб и администрация учебного заведения отреагировали оперативно — детей эвакуировали согласно алгоритму при ЧП», — отметил мэр Перми. В администрацию школы поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании. По факту ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU рассказало, что местные жители услышали сигнал тревоги о том, что в школе №136 обнаружили взрывное устройство. Педагогический состав и учеников эвакуировали.

Взрывное устройство в школе №136 Перми не обнаружено. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «В школе №136 не обнаружено взрывного устройства. Сотрудники оперативных служб и администрация учебного заведения отреагировали оперативно — детей эвакуировали согласно алгоритму при ЧП», — отметил мэр Перми. В администрацию школы поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании. По факту ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU рассказало, что местные жители услышали сигнал тревоги о том, что в школе №136 обнаружили взрывное устройство. Педагогический состав и учеников эвакуировали.