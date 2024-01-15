Глава Перми Соснин: в школе №136 взрывное устройство не обнаружили

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Совет по предпринимательству при губернаторе. Пермь, соснин эдуард
Мэр Перми похвалил сотрудников оперативных служб за профессионализм Фото:

Взрывное устройство в школе №136 Перми не обнаружено. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«В школе №136 не обнаружено взрывного устройства. Сотрудники оперативных служб и администрация учебного заведения отреагировали оперативно — детей эвакуировали согласно алгоритму при ЧП», — отметил мэр Перми.

В администрацию школы поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании. По факту ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU рассказало, что местные жители услышали сигнал тревоги о том, что в школе №136 обнаружили взрывное устройство. Педагогический состав и учеников эвакуировали.

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Взрывное устройство в школе №136 Перми не обнаружено. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «В школе №136 не обнаружено взрывного устройства. Сотрудники оперативных служб и администрация учебного заведения отреагировали оперативно — детей эвакуировали согласно алгоритму при ЧП», — отметил мэр Перми. В администрацию школы поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о минировании. По факту ложного сообщения об акте терроризма будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU рассказало, что местные жители услышали сигнал тревоги о том, что в школе №136 обнаружили взрывное устройство. Педагогический состав и учеников эвакуировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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