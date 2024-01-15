В Курганской области откроют новый медицинский пункт. Фото

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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, фельдшерско акушерский пункт, фап, провинция, провинциальный город, поселок юбилейный
В курганском селе установили новый ФАП Фото:

В селе Межборном Притобольного округа (Курганская область) установили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Модульное сооружение появилось в селе по поручению губернатора Вадима Шумкова, сообщает сайт правительства области.

«По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Межборном Притобольного округа установили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт», — рассказали в правительстве. Медпункт появился в рамках программы «Здравоохранение», на него потратили более 5,3 млн рублей.

Новый ФАП откроется в феврале, сейчас он проходит процедуру лицензирования. Медработники будет обслуживать около 1000 человек.

В пункт подведена горячая вода, установлен кондиционер и входная тепловая завеса. «ФАП оснащен аппаратом ЭКГ, дефибриллятором, набором для исследования анализов», — сообщают в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области установили два новых ФАП. Их получили жители Куртамышского округа.

В Курганской области установили новый ФАП
В Курганской области установили новый ФАП
В новом ФАП села Межборного установлена тепловая завеса
В новом ФАП села Межборного установлена тепловая завеса

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В селе Межборном Притобольного округа (Курганская область) установили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Модульное сооружение появилось в селе по поручению губернатора Вадима Шумкова, сообщает сайт правительства области. «По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Межборном Притобольного округа установили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт», — рассказали в правительстве. Медпункт появился в рамках программы «Здравоохранение», на него потратили более 5,3 млн рублей. Новый ФАП откроется в феврале, сейчас он проходит процедуру лицензирования. Медработники будет обслуживать около 1000 человек. В пункт подведена горячая вода, установлен кондиционер и входная тепловая завеса. «ФАП оснащен аппаратом ЭКГ, дефибриллятором, набором для исследования анализов», — сообщают в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области установили два новых ФАП. Их получили жители Куртамышского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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