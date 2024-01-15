В курганском селе установили новый ФАП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Межборном Притобольного округа (Курганская область) установили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Модульное сооружение появилось в селе по поручению губернатора Вадима Шумкова, сообщает сайт правительства области.

«По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Межборном Притобольного округа установили новый модульный фельдшерско-акушерский пункт», — рассказали в правительстве. Медпункт появился в рамках программы «Здравоохранение», на него потратили более 5,3 млн рублей.

Новый ФАП откроется в феврале, сейчас он проходит процедуру лицензирования. Медработники будет обслуживать около 1000 человек.

В пункт подведена горячая вода, установлен кондиционер и входная тепловая завеса. «ФАП оснащен аппаратом ЭКГ, дефибриллятором, набором для исследования анализов», — сообщают в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области установили два новых ФАП. Их получили жители Куртамышского округа.

В Курганской области установили новый ФАП фото: правительство Курганской области