Фирма из Чечни, у которой холдинг пермского миллиардера отсудил долги, подала апелляцию

Фирма из Чечни оспорила решение о взыскании долга в пользу пермского «Сатурн-Р»

Апелляционная жалоба поступила в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительное предприятие ООО «Леки» из Чеченской Республики оспорило решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании 14,5 млн рублей задолженности в пользу принадлежащего миллиардеру Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Соответствующая жалоба поступила в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд и принята им к производству.

«Апелляционную жалобу ответчика ООО «Леки» принять к производству Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Суть жалобы — оспаривание решения Арбитражного суда Пермского края о взыскании задолженности по договору поставки в пользу ООО «Первый Стройцентр «Сатурн-Р». Назначить дело к судебному разбирательству на 24 января 2024 года», — сообщается в картотеке суда.

Ранее Арбитражный суд Пермского края взыскал с ООО «Леки» в пользу холдинга «Сатурн-Р» 14,5 млн рублей. В эту сумму входят долги и пени по заключенному в 2020 году между обеими фирмами договору поставки строительных и отделочных материалов. «Сатурн-Р» выполнил условия контракта и поставил товар, но покупатель не исполнил должным образом обязательства по оплате. Поставщик смог доказать это в суде. В ходе судебных разбирательств ответчику удалось снизить сумму исковых требований. Изначально она составляла 17,6 млн рублей.

По данным сервиса СБИС, ООО «Леки» зарегистрировано и работает в Чеченской Республике. В 2022 году предприятие зафиксировало чистую прибыль в 5,5 млн рублей. ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р» является подразделением принадлежащего пермскому бизнесмену Александру Репину холдинга «Сатурн-Р». Обе компании занимаются торговлей строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.