Какие инфекции могут стать болезнью «X»

Терапевт Водовозов заявил о начале учений по предупреждению новых пандемий

16 января 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

В мире еще много потенциально опасных вирусов, сказал Алексей Водовозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В мире начались эпидемиологические учения по предотвращению возможных новых пандемий, так как опыт с COVID-19 показал, что страны к этому заболеванию не были готовы. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, комментируя обсуждения болезни «Х». Зачем обсуждают болезнь «X» Новость по теме Что известно о новой «болезни X», которая идет на смену коронавирусу. Видео «То, что сейчас происходит — это не попытка договориться, какую инфекцию запустить в мир, а именно эпидемиологические учения. Речь идет о разработке вакцинных платформ, например, справедливом распределении противовирусных средств и вакцин в мире, ликвидации очагов, если вдруг что-то полыхнет. Чтобы все активно участвовали, а не каждый сам за себя, как было во время COVID. Также это работа на основе уже известных опасных вирусов, условно ушедших заболеваний, которые, в том числе, связаны с природными катастрофами, военными конфликтами», — сказал Алексей Водовозов. Финансовый фактор сыграл не последнюю роль в обсуждении болезни «X», уверен иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Это нужно, чтобы быть готовым, чтобы финансирование вирусологических и эпидемиологических проектов не затухало. Сейчас оно упало ниже допандемийного уровня», — сообщил специалист. Биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН, кандидат биологических наук Александр Панчин отметил, что необходимо начать готовится к новым инфекциям. «Болезнь „Х“ — это не конкретная реальная болезнь, а гипотетическая, которая потенциально может внезапно появиться в будущем. Увы, мы знаем примеры из прошлого, например, эпидемия „испанки“ в 1918—1920 годах. Или недавняя пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Действительно, риски разрушительных эпидемий существуют, и хорошо бы иметь отработанные планы действий в случае их появления, а также принимать меры профилактики их возникновения», — добавил эксперт. Какие опасности сохраняются в мире Врач-терапевт Водовозов не исключил, что коронавирус был самой большой опасностью для человечества. «Лучше мы будем готовы, если появится нечто более мощное. Для таких утверждений у нас есть причины, потому что существует масса заболеваний, у которых невероятно высокая летальность. Именно поэтому называется некая инфекция „X“, то есть мы даже не говорим, что это конкретно будет, она гипотетическая», — подчеркнул терапевт. Вирус Нипах. COVID — это «прогулка в солнечном парке» по сравнению с ним. У него есть признаки энцефалита и крайне высокая летальность. В фильме «Заражение» все это передано реалистично: создатели картины взяли вирус Нипах и реальную историю о том, как могло произойти такое заражение. И лишь немного пофантазировали о том, что будет, если он начнет передаваться, в том числе воздушно-капельным путем.

Эбола. Она передается контактным путем и в основном это природная очаговая инфекция.

Оспа обезьян. Считалось, что это заболевание искоренено. Даже прекратили проводить вакцинацию непосредственно там, где эта инфекция все еще оставалась актуальной, то есть в Африке. Причем были предупреждения о том, что она вернется. Так и произошло. На форуме в Давосе, который проходит с 15 по 19 января 2024 года участники обсудят меры по подготовке к масштабной эпидемии болезни «X», которая может убить в десятки раз больше людей, чем коронавирус. Заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы, сообщили в Роспотребнадзоре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В мире начались эпидемиологические учения по предотвращению возможных новых пандемий, так как опыт с COVID-19 показал, что страны к этому заболеванию не были готовы. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, комментируя обсуждения болезни «Х». «То, что сейчас происходит — это не попытка договориться, какую инфекцию запустить в мир, а именно эпидемиологические учения. Речь идет о разработке вакцинных платформ, например, справедливом распределении противовирусных средств и вакцин в мире, ликвидации очагов, если вдруг что-то полыхнет. Чтобы все активно участвовали, а не каждый сам за себя, как было во время COVID. Также это работа на основе уже известных опасных вирусов, условно ушедших заболеваний, которые, в том числе, связаны с природными катастрофами, военными конфликтами», — сказал Алексей Водовозов. Финансовый фактор сыграл не последнюю роль в обсуждении болезни «X», уверен иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Это нужно, чтобы быть готовым, чтобы финансирование вирусологических и эпидемиологических проектов не затухало. Сейчас оно упало ниже допандемийного уровня», — сообщил специалист. Биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. Харкевича РАН, кандидат биологических наук Александр Панчин отметил, что необходимо начать готовится к новым инфекциям. «Болезнь „Х“ — это не конкретная реальная болезнь, а гипотетическая, которая потенциально может внезапно появиться в будущем. Увы, мы знаем примеры из прошлого, например, эпидемия „испанки“ в 1918—1920 годах. Или недавняя пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Действительно, риски разрушительных эпидемий существуют, и хорошо бы иметь отработанные планы действий в случае их появления, а также принимать меры профилактики их возникновения», — добавил эксперт. Врач-терапевт Водовозов не исключил, что коронавирус был самой большой опасностью для человечества. «Лучше мы будем готовы, если появится нечто более мощное. Для таких утверждений у нас есть причины, потому что существует масса заболеваний, у которых невероятно высокая летальность. Именно поэтому называется некая инфекция „X“, то есть мы даже не говорим, что это конкретно будет, она гипотетическая», — подчеркнул терапевт. На форуме в Давосе, который проходит с 15 по 19 января 2024 года участники обсудят меры по подготовке к масштабной эпидемии болезни «X», которая может убить в десятки раз больше людей, чем коронавирус. Заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы, сообщили в Роспотребнадзоре.