Что известно о новой «болезни X», которая идет на смену коронавирусу. Видео

Эпидемиолог Викулов: X-синдром не передается от человека к человеку

14 января 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

Георгий Викулов сообщил, что в мире растет количество заболевших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Болезнь X», которая способна превзойти в 20 раз по количеству смертей пандемию коронавируса, не передается от человека к человеку. Об этом сообщил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, «болезнь X» никакого отношения к инфекции не имеет, так как это X-метаболический синдром. «Болезнь „X“ — это X-метаболический синдром. Смертельная триада, которая никакого отношения к инфекции не имеет», — заявил Викулов в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что данная болезнь не может передаваться от человека к человеку. По словам эпидемиолога, синдром-X может только приобретаться. Он содержит в себе ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена, что может привести к сахарному диабету. Викулов добавил, что у «болезни X» жуткий прогноз. По его словам, количество заболевших будет увеличиваться, так как в мире растет число людей, страдающих от ожирения и сахарного диабета. Эпидемиолог отметил, что предпосылками возникновения синдрома X являются лишний вес и повышение уровня глюкозы. Он посоветовал обратиться к кардиологу и эндокринологу, если такие симптомы появились. Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, участники обсудят меры по подготовке к масштабной эпидемии болезни «X». В Роспотребнадзоре заявили, что заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Болезнь X», которая способна превзойти в 20 раз по количеству смертей пандемию коронавируса, не передается от человека к человеку. Об этом сообщил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, «болезнь X» никакого отношения к инфекции не имеет, так как это X-метаболический синдром. «Болезнь „X“ — это X-метаболический синдром. Смертельная триада, которая никакого отношения к инфекции не имеет», — заявил Викулов в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что данная болезнь не может передаваться от человека к человеку. По словам эпидемиолога, синдром-X может только приобретаться. Он содержит в себе ожирение, артериальную гипертензию и нарушение углеводного обмена, что может привести к сахарному диабету. Викулов добавил, что у «болезни X» жуткий прогноз. По его словам, количество заболевших будет увеличиваться, так как в мире растет число людей, страдающих от ожирения и сахарного диабета. Эпидемиолог отметил, что предпосылками возникновения синдрома X являются лишний вес и повышение уровня глюкозы. Он посоветовал обратиться к кардиологу и эндокринологу, если такие симптомы появились. Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, участники обсудят меры по подготовке к масштабной эпидемии болезни «X». В Роспотребнадзоре заявили, что заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы.