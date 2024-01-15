15 января 2024

Уклонисты придумали способ маскировки, чтобы покинуть Украину

«Страна»: уклонисты используют маскировочные костюмы, чтобы сбежать с Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Уклонисты используют зимние маскировочные костюмы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уклонисты на Украине стали использовать зимние маскировочные костюмы, чтобы пересечь границу. Об этом сообщило издание «Страна».

«Пограничники в Одесской области уже задержали двух мужчин в маскировочных костюмах возле села на границе с Молдавией», — передает издание. Уточняется, что маркетплейсах Украины появились объявления о продаже таких костюмов.

После того как на Украине объявили мобилизацию, некоторые граждане стали искать способы, чтобы незаконно покинуть страну. По информации британской газеты Mirror, часть из них стали использовали матрасы, шины и спасательные жилеты для переправы через реку. Пытаясь сбежать, некоторые мужчины переодеваются в женщин.

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Уклонисты на Украине стали использовать зимние маскировочные костюмы, чтобы пересечь границу. Об этом сообщило издание «Страна». «Пограничники в Одесской области уже задержали двух мужчин в маскировочных костюмах возле села на границе с Молдавией», — передает издание. Уточняется, что маркетплейсах Украины появились объявления о продаже таких костюмов. После того как на Украине объявили мобилизацию, некоторые граждане стали искать способы, чтобы незаконно покинуть страну. По информации британской газеты Mirror, часть из них стали использовали матрасы, шины и спасательные жилеты для переправы через реку. Пытаясь сбежать, некоторые мужчины переодеваются в женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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