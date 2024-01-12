Mirror: украинцы уплывают из страны на матрасах, шинах и жилетах

12 января 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Некоторые украинцы воспользовались жилетами, чтобы покинуть страну, пишет Mirror Фото: Сергей Русанов © URA.RU Некоторые украинцы использовали матрасы, шины и спасательные жилеты для переправы через реку в попытке покинуть страну. Об этом пишет Mirror. «Украинцы погружаются в ледяную воду в гидрокостюмах и спасательных жилетах, а другие используют даже автомобильные шины или надувные круги», — говорится в материале. Там добавили, что данные инциденты были зафиксированы на реке Тиса на границе Украины с Румынией. Также известно, что некоторые мужчины на Украине переодеваются в женщин, чтобы избежать мобилизации, и пытаются бежать из страны. Они предъявляют поддельные документы и платят специальным агентам около 13 тысяч евро за помощь в перевозке. Однако не все смогли выехать живыми, и за всю историю нелегальных перевозок погибли 15 человек.

Некоторые украинцы использовали матрасы, шины и спасательные жилеты для переправы через реку в попытке покинуть страну. Об этом пишет Mirror. «Украинцы погружаются в ледяную воду в гидрокостюмах и спасательных жилетах, а другие используют даже автомобильные шины или надувные круги», — говорится в материале. Там добавили, что данные инциденты были зафиксированы на реке Тиса на границе Украины с Румынией. Также известно, что некоторые мужчины на Украине переодеваются в женщин, чтобы избежать мобилизации, и пытаются бежать из страны. Они предъявляют поддельные документы и платят специальным агентам около 13 тысяч евро за помощь в перевозке. Однако не все смогли выехать живыми, и за всю историю нелегальных перевозок погибли 15 человек.