Mirror: украинцы уплывают из страны на матрасах, шинах и жилетах

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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, отдых на воде, безопасность на воде, спасательные жилеты, спасжилет
Некоторые украинцы воспользовались жилетами, чтобы покинуть страну, пишет Mirror Фото:

Некоторые украинцы использовали матрасы, шины и спасательные жилеты для переправы через реку в попытке покинуть страну. Об этом пишет Mirror.

«Украинцы погружаются в ледяную воду в гидрокостюмах и спасательных жилетах, а другие используют даже автомобильные шины или надувные круги», — говорится в материале. Там добавили, что данные инциденты были зафиксированы на реке Тиса на границе Украины с Румынией.

Также известно, что некоторые мужчины на Украине переодеваются в женщин, чтобы избежать мобилизации, и пытаются бежать из страны. Они предъявляют поддельные документы и платят специальным агентам около 13 тысяч евро за помощь в перевозке. Однако не все смогли выехать живыми, и за всю историю нелегальных перевозок погибли 15 человек.

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Некоторые украинцы использовали матрасы, шины и спасательные жилеты для переправы через реку в попытке покинуть страну. Об этом пишет Mirror. «Украинцы погружаются в ледяную воду в гидрокостюмах и спасательных жилетах, а другие используют даже автомобильные шины или надувные круги», — говорится в материале. Там добавили, что данные инциденты были зафиксированы на реке Тиса на границе Украины с Румынией. Также известно, что некоторые мужчины на Украине переодеваются в женщин, чтобы избежать мобилизации, и пытаются бежать из страны. Они предъявляют поддельные документы и платят специальным агентам около 13 тысяч евро за помощь в перевозке. Однако не все смогли выехать живыми, и за всю историю нелегальных перевозок погибли 15 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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