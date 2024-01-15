Судебный пристав из ХМАО спас людей, которые замерзали на трассе

16 января 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Трое людей замерзали на трассе Пыть-Ях — Нефтеюганск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебный пристав из ХМАО Эрдни Эрдниев спас трех замерзающих людей на трассе Пыть-Ях — Нефтеюганск. Об этом рассказала одна из женщин, оказавшаяся на морозе. «Прошел час. Мы начинали замерзать, поскольку все были легко одеты, у нас не было даже варежек», — рассказала женщина «РИА Калмыкия». Она добавила, что из-за поломки автомобиля ей и еще двоим людям пришлось ловить попутку, но остановился только судебный пристав Эрдниев. Пристав раньше работал в ГИБДД по ХМАО, из-за чего не раз сталкивался с поломками машин. Он понимал, что такие ситуации особенно опасны в холодное время года, поэтому не смог проехать мимо. В УФССП сказали, что Эрдни Эрдниев пришел на службу только полгода назад, но уже проявил себя не только как хороший сотрудник, но и человек с добрым большим сердцем. Сотрудники ГИБДД помогли водителю «Газели» не замерзнуть на трассе — в его машине закончилось топливо. Полицейские съездили на заправку и передали мужчине 10 литров бензина.

Судебный пристав из ХМАО Эрдни Эрдниев спас трех замерзающих людей на трассе Пыть-Ях — Нефтеюганск. Об этом рассказала одна из женщин, оказавшаяся на морозе. «Прошел час. Мы начинали замерзать, поскольку все были легко одеты, у нас не было даже варежек», — рассказала женщина «РИА Калмыкия». Она добавила, что из-за поломки автомобиля ей и еще двоим людям пришлось ловить попутку, но остановился только судебный пристав Эрдниев. Пристав раньше работал в ГИБДД по ХМАО, из-за чего не раз сталкивался с поломками машин. Он понимал, что такие ситуации особенно опасны в холодное время года, поэтому не смог проехать мимо. В УФССП сказали, что Эрдни Эрдниев пришел на службу только полгода назад, но уже проявил себя не только как хороший сотрудник, но и человек с добрым большим сердцем. Сотрудники ГИБДД помогли водителю «Газели» не замерзнуть на трассе — в его машине закончилось топливо. Полицейские съездили на заправку и передали мужчине 10 литров бензина.