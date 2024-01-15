Росавиация попросила перевозчиков не летать в Египет

16 января 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Телеграммы разослали после информации о рисках ареста самолетов в аэропортах Египта Фото: Михаил Будаков © URA.RU Росавиация просит авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» не выполнять полеты в Египет. Информацию об этом подтвердил источник в федеральном агентстве воздушного транспорта. «Не рекомендуем с 12:00 12 января выполнение полетов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения на следующих воздушных судах…», — сказано в телеграмме, направленной Росавиацией в авиакомпании. Об этом пишут «Известия». «Аэрофлот» просят не летать в Египет на 24 бортах, в том числе Airbus A320, Airbus A321, Airbus A350 и Boeing 777-300ER, а «Россию» — на трех Boeing 737-800. Телеграммы были разосланы после информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах, полученной по закрытым каналам информации. Сейчас компании рейсы в Египет этими воздушными судами не выполняют, указано в данных сервиса FlightRadar24. Росавиация запретила гражданским самолетам России летать на Йеменом. Запрет связан с атакой США и их союзников на Йемен. Он будет действовать до особого указания, пишет «Царьград».

Росавиация просит авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» не выполнять полеты в Египет. Информацию об этом подтвердил источник в федеральном агентстве воздушного транспорта. «Не рекомендуем с 12:00 12 января выполнение полетов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения на следующих воздушных судах…», — сказано в телеграмме, направленной Росавиацией в авиакомпании. Об этом пишут «Известия». «Аэрофлот» просят не летать в Египет на 24 бортах, в том числе Airbus A320, Airbus A321, Airbus A350 и Boeing 777-300ER, а «Россию» — на трех Boeing 737-800. Телеграммы были разосланы после информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах, полученной по закрытым каналам информации. Сейчас компании рейсы в Египет этими воздушными судами не выполняют, указано в данных сервиса FlightRadar24. Росавиация запретила гражданским самолетам России летать на Йеменом. Запрет связан с атакой США и их союзников на Йемен. Он будет действовать до особого указания, пишет «Царьград».