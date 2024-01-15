15 января 2024

Росавиация попросила перевозчиков не летать в Египет

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
Телеграммы разослали после информации о рисках ареста самолетов в аэропортах Египта Фото:

Росавиация просит авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» не выполнять полеты в Египет. Информацию об этом подтвердил источник в федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Не рекомендуем с 12:00 12 января выполнение полетов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения на следующих воздушных судах…», — сказано в телеграмме, направленной Росавиацией в авиакомпании. Об этом пишут «Известия».

«Аэрофлот» просят не летать в Египет на 24 бортах, в том числе Airbus A320, Airbus A321, Airbus A350 и Boeing 777-300ER, а «Россию» — на трех Boeing 737-800. Телеграммы были разосланы после информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах, полученной по закрытым каналам информации. Сейчас компании рейсы в Египет этими воздушными судами не выполняют, указано в данных сервиса FlightRadar24.

Росавиация запретила гражданским самолетам России летать на Йеменом. Запрет связан с атакой США и их союзников на Йемен. Он будет действовать до особого указания, пишет «Царьград».

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Росавиация просит авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» не выполнять полеты в Египет. Информацию об этом подтвердил источник в федеральном агентстве воздушного транспорта. «Не рекомендуем с 12:00 12 января выполнение полетов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения на следующих воздушных судах…», — сказано в телеграмме, направленной Росавиацией в авиакомпании. Об этом пишут «Известия». «Аэрофлот» просят не летать в Египет на 24 бортах, в том числе Airbus A320, Airbus A321, Airbus A350 и Boeing 777-300ER, а «Россию» — на трех Boeing 737-800. Телеграммы были разосланы после информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах, полученной по закрытым каналам информации. Сейчас компании рейсы в Египет этими воздушными судами не выполняют, указано в данных сервиса FlightRadar24. Росавиация запретила гражданским самолетам России летать на Йеменом. Запрет связан с атакой США и их союзников на Йемен. Он будет действовать до особого указания, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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