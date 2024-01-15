Причина задержки рейсов не уточняется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейсы в Норильск, Красноярск, Дубай и Ош. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс Y7-918 авиакомпании Nord Star должен был вылететь из Екатеринбурга 16 января в 01:10, но перенесен до 02:30. Вылет рейса U6-246 авиакомпании „Уральские авиалинии“ в Красноярск планировался 15 января в 23:30, но был перенесен до 16 января 03:00. Еще один рейс U6-2903 уральской авиакомпании в Ош задержан с 16 января 01:55 до 07:00. Рейс FZ-980 авиакомпании Fly Dubai в Дубай намечался 16 января в 02:30, однако его задержали до 04:05», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово