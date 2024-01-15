15 января 2024

В Екатеринбурге массово задержали авиарейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, задержка рейса, взлетное поле, авиапарк, авиационный парк
Причина задержки рейсов не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейсы в Норильск, Красноярск, Дубай и Ош. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс Y7-918 авиакомпании Nord Star должен был вылететь из Екатеринбурга 16 января в 01:10, но перенесен до 02:30. Вылет рейса U6-246 авиакомпании „Уральские авиалинии“ в Красноярск планировался 15 января в 23:30, но был перенесен до 16 января 03:00. Еще один рейс U6-2903 уральской авиакомпании в Ош задержан с 16 января 01:55 до 07:00. Рейс FZ-980 авиакомпании Fly Dubai в Дубай намечался 16 января в 02:30, однако его задержали до 04:05», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейсы в Норильск, Красноярск, Дубай и Ош. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Рейс Y7-918 авиакомпании Nord Star должен был вылететь из Екатеринбурга 16 января в 01:10, но перенесен до 02:30. Вылет рейса U6-246 авиакомпании „Уральские авиалинии“ в Красноярск планировался 15 января в 23:30, но был перенесен до 16 января 03:00. Еще один рейс U6-2903 уральской авиакомпании в Ош задержан с 16 января 01:55 до 07:00. Рейс FZ-980 авиакомпании Fly Dubai в Дубай намечался 16 января в 02:30, однако его задержали до 04:05», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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