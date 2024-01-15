15 января 2024

В РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран

Депутат Диденко: страны зарабатывают миллионы на поставках пива в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь, весна. Москва, пиво, железная, банка, алюминиевая, импортное
Запрет ввоза пива пойдет на пользу отечественным производителям, заявил Алексей Диденко Фото:

В России предлагают включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

«Пиво является практически таким же важным экспортным товаром для Германии, как яблоки для Польши. При этом недружественные страны наращивают поставки этого напитка в Россию и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, и налоговые отчисления от них идут, в том числе, на поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил Диденко в обращении председателю кабмина Михаилу Мишустину. Его слова передают «Известия».

Депутат отметил, что недружественные страны резко критикуют Россию, но и зарабатывают на ней. «Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу — импорт в этой сфере занимает лишь 6% рынка. Также мы поддержим отечественных производителей и дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран», — подчеркнул Диденко.

В 2023 году на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию, объем поставок вырос на 32% в сравнении с 2022 годом и составил 96 миллионов долларов. На втором месте оказалась Литва с 15% поставок, а на третьем Латвия, которая нарастила импорт до 34,4 миллиона долларов.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов рассказал, что пиво может нанести организму сильный вред, несмотря на то, что оно является слабоалкогольным напитком. По словам эксперта, регулярное употребление приводит к зависимости, бьет по сосудам, сердцу, нервной системе и почкам, а также способствует ожирению, передает телеканал «Царьград».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России предлагают включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. «Пиво является практически таким же важным экспортным товаром для Германии, как яблоки для Польши. При этом недружественные страны наращивают поставки этого напитка в Россию и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, и налоговые отчисления от них идут, в том числе, на поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил Диденко в обращении председателю кабмина Михаилу Мишустину. Его слова передают «Известия». Депутат отметил, что недружественные страны резко критикуют Россию, но и зарабатывают на ней. «Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу — импорт в этой сфере занимает лишь 6% рынка. Также мы поддержим отечественных производителей и дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран», — подчеркнул Диденко. В 2023 году на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию, объем поставок вырос на 32% в сравнении с 2022 годом и составил 96 миллионов долларов. На втором месте оказалась Литва с 15% поставок, а на третьем Латвия, которая нарастила импорт до 34,4 миллиона долларов. Психиатр-нарколог Александр Поликарпов рассказал, что пиво может нанести организму сильный вред, несмотря на то, что оно является слабоалкогольным напитком. По словам эксперта, регулярное употребление приводит к зависимости, бьет по сосудам, сердцу, нервной системе и почкам, а также способствует ожирению, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...