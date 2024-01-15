В РФ хотят запретить поставки пива из недружественных стран

Депутат Диденко: страны зарабатывают миллионы на поставках пива в РФ

16 января 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Запрет ввоза пива пойдет на пользу отечественным производителям, заявил Алексей Диденко Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России предлагают включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. «Пиво является практически таким же важным экспортным товаром для Германии, как яблоки для Польши. При этом недружественные страны наращивают поставки этого напитка в Россию и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, и налоговые отчисления от них идут, в том числе, на поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил Диденко в обращении председателю кабмина Михаилу Мишустину. Его слова передают «Известия». Депутат отметил, что недружественные страны резко критикуют Россию, но и зарабатывают на ней. «Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу — импорт в этой сфере занимает лишь 6% рынка. Также мы поддержим отечественных производителей и дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран», — подчеркнул Диденко. В 2023 году на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию, объем поставок вырос на 32% в сравнении с 2022 годом и составил 96 миллионов долларов. На втором месте оказалась Литва с 15% поставок, а на третьем Латвия, которая нарастила импорт до 34,4 миллиона долларов. Психиатр-нарколог Александр Поликарпов рассказал, что пиво может нанести организму сильный вред, несмотря на то, что оно является слабоалкогольным напитком. По словам эксперта, регулярное употребление приводит к зависимости, бьет по сосудам, сердцу, нервной системе и почкам, а также способствует ожирению, передает телеканал «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предлагают включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. «Пиво является практически таким же важным экспортным товаром для Германии, как яблоки для Польши. При этом недружественные страны наращивают поставки этого напитка в Россию и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов, и налоговые отчисления от них идут, в том числе, на поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил Диденко в обращении председателю кабмина Михаилу Мишустину. Его слова передают «Известия». Депутат отметил, что недружественные страны резко критикуют Россию, но и зарабатывают на ней. «Убежден, что дополнение списка запрещенных для ввоза продуктов пивом пойдет нам только на пользу — импорт в этой сфере занимает лишь 6% рынка. Также мы поддержим отечественных производителей и дадим возможность попасть на наши полки производителям из дружественных стран», — подчеркнул Диденко. В 2023 году на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию, объем поставок вырос на 32% в сравнении с 2022 годом и составил 96 миллионов долларов. На втором месте оказалась Литва с 15% поставок, а на третьем Латвия, которая нарастила импорт до 34,4 миллиона долларов. Психиатр-нарколог Александр Поликарпов рассказал, что пиво может нанести организму сильный вред, несмотря на то, что оно является слабоалкогольным напитком. По словам эксперта, регулярное употребление приводит к зависимости, бьет по сосудам, сердцу, нервной системе и почкам, а также способствует ожирению, передает телеканал «Царьград».