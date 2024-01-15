Экс-директор пермского завода Дядькин покинет предприятие в конце января

16 января 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Сергей Дядькин уйдет с предприятия 26 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-директор ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми Сергей Дядькин окончательно уходит из компании 26 января. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье». «Сергей Дядькин, который руководил ПАО „Мотовилихинские заводы“ с конца 2018 года, 26 января уходит из компании. Кадровые перестановки происходят по инициативе нового собственника завода АО „Ремдизель“. С предприятия также уходят директора по финансам и по снабжению», — пишет издание. По словам собеседников «Коммерсанта Прикамье», Сергея Дядькина называют самым эффективным руководителем предприятия за многие годы. По данным источника, топ-менеджер уже сообщил сотрудникам об уходе. Сергей Дядькин покинул пост управляющего директора ПАО «Мотовилихинские заводы» 5 декабря 2023 года. Он уволился из головной компании в связи с продажей имущественного комплекса предприятия.

Экс-директор ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми Сергей Дядькин окончательно уходит из компании 26 января. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье». «Сергей Дядькин, который руководил ПАО „Мотовилихинские заводы“ с конца 2018 года, 26 января уходит из компании. Кадровые перестановки происходят по инициативе нового собственника завода АО „Ремдизель“. С предприятия также уходят директора по финансам и по снабжению», — пишет издание. По словам собеседников «Коммерсанта Прикамье», Сергея Дядькина называют самым эффективным руководителем предприятия за многие годы. По данным источника, топ-менеджер уже сообщил сотрудникам об уходе. Сергей Дядькин покинул пост управляющего директора ПАО «Мотовилихинские заводы» 5 декабря 2023 года. Он уволился из головной компании в связи с продажей имущественного комплекса предприятия.