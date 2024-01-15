Екатеринбуржец напал на 28-летнюю девушку в автобусе, сломав ей зубы

16 января 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Силовики приступили к поискам нападавшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 15 января в автобусе №41 мужчина напал на 28-летнюю девушку, сломав ей зубы. Сотрудники полиции уже организовали поиски буйного пассажира, рассказала пострадавшая. «Человек вел себя неадекватно, всех трогал руками и тянул к себе. Я попросила меня не трогать и отвернулась. Когда начала подъезжать к остановке, этот человек начал меня оскорблять и материть. Я стояла и не обращала внимания, пока он не начал снимать меня на видео. Я отмахнула его телефон, после чего последовал удар в лицо. Он рассек мне губу и сломал зубы», — передает Е1.RU слова пострадавшей. По словам девушки, большинство пассажиров автобуса были мужчины, но ни один из которых не отреагировал на избиение. В конце концов, пострадавшую и нападавшего выгнали из общественного транспорта. После чего мужчина отправился по своим делам. Екатеринбурженка отправилась в 23-ю больницу, где получила медпомощь. В полиции Екатеринбурга уже зарегистрировали заявление девушки. «Полицейские устанавливают личность второго участника конфликта. Пострадавшая направлена для прохождения судебно-медицинского освидетельствования с целью установления степени тяжести вреда здоровью», — отметили в ведомстве.

В Екатеринбурге 15 января в автобусе №41 мужчина напал на 28-летнюю девушку, сломав ей зубы. Сотрудники полиции уже организовали поиски буйного пассажира, рассказала пострадавшая. «Человек вел себя неадекватно, всех трогал руками и тянул к себе. Я попросила меня не трогать и отвернулась. Когда начала подъезжать к остановке, этот человек начал меня оскорблять и материть. Я стояла и не обращала внимания, пока он не начал снимать меня на видео. Я отмахнула его телефон, после чего последовал удар в лицо. Он рассек мне губу и сломал зубы», — передает Е1.RU слова пострадавшей. По словам девушки, большинство пассажиров автобуса были мужчины, но ни один из которых не отреагировал на избиение. В конце концов, пострадавшую и нападавшего выгнали из общественного транспорта. После чего мужчина отправился по своим делам. Екатеринбурженка отправилась в 23-ю больницу, где получила медпомощь. В полиции Екатеринбурга уже зарегистрировали заявление девушки. «Полицейские устанавливают личность второго участника конфликта. Пострадавшая направлена для прохождения судебно-медицинского освидетельствования с целью установления степени тяжести вреда здоровью», — отметили в ведомстве.