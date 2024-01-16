Иран ударил по военным базам США в Ираке: главное о ситуации на Ближнем Востоке за ночь

Иран взял ответственность за атаку на военную базу США в Ираке
новость из сюжетаВоенная операция США и Великобритании против хуситов
Американская военно-воздушная база Харир, расположенная вблизи города Эрбиль в Ираке, подверглась ракетному обстрелу. URA.RU в своем материале собрало подробности случившегося.
- В Эрбиле произошла серия взрывов в районе консульства США и аэропорта, как сообщили источники в полиции. Силовые структуры подтверждают ракетный обстрел американской военно-воздушной базы Харир, расположенной недалеко от Эрбиля. Известно, что объекты были атакованы с использованием ракет и дронов. В результате атаки посольство США практически разрушено, а также пострадало восемь других объектов. Иран взял на себя ответственность за взрывы.
- В результате атаки погибли четыре человека, в том числе крупнейший курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи. Согласно данным ABC, среди погибших отсутствуют американские военные. Эту информацию сообщает издание Rudaw. Согласно официальным заявлениям Вашингтона, ни один американский объект не пострадал от иранских ударов.
- Удары Ирана были оценены США как «безрассудные». Также сообщается, что Вашингтон поддерживают контакт с иракскими и курдскими чиновниками.
- Российская журналистка Маргарита Симоньян заявила, что возможное начало третьей мировой войны будет зависеть от того, считает ли Вашингтон, что такое развитие событий политически выгодно перед выборами президента США. Она также отметила, что есть вероятность, что война начнется на Ближнем Востоке.
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