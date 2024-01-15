15 января 2024

Военная база и консульство США в Ираке подверглись обстрелу

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Консульство США оказалось практически разрушено Фото:
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В районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле произошла серия взрывов. Об этом сообщил источник в полиции.

«Американская военно-воздушная база Харир, расположенная недалеко от города Эрбиль в Ираке, подверглась ракетному обстрелу», — передает информацию силовых структур арабский портал Shafaq News. Известно, что объекты подверглись атаке ракет и дронов.

В результате обстрелов консульство США практически разрушено, атакам ВС Ирана подверглись восемь объектов. Ответственность за взрывы на себя ответственность взял Иран.

Ранее Йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за атаку на судно США в Аденском заливе. Хуситы заявляли, что продолжат атаки в Красном море, несмотря на недовольство США.

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В районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле произошла серия взрывов. Об этом сообщил источник в полиции. «Американская военно-воздушная база Харир, расположенная недалеко от города Эрбиль в Ираке, подверглась ракетному обстрелу», — передает информацию силовых структур арабский портал Shafaq News. Известно, что объекты подверглись атаке ракет и дронов. В результате обстрелов консульство США практически разрушено, атакам ВС Ирана подверглись восемь объектов. Ответственность за взрывы на себя ответственность взял Иран. Ранее Йеменское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за атаку на судно США в Аденском заливе. Хуситы заявляли, что продолжат атаки в Красном море, несмотря на недовольство США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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