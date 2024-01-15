15 января 2024

Симоньян рассказала, от чьей воли зависит начало третьей мировой войны

Симоньян: начало третьей мировой войны от решений США
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симоньян предположила, что мировая война начнется на Ближнем Востоке Фото:

Возможное начало третьей мировой войны зависит от того, считает ли Вашингтон нужной войну перед выборами президента США или нет. Об этом заявил российская журналиста Маргарита Симоньян.

«Разразится мировая война сейчас или чуть позже, зависит от того, считает ли Вашингтон, что она ему сейчас, перед выборами, пригодится или наоборот. Судя по хоровому молчанию американских СМИ, пока думают», — написала она в telegram-канале. По ее мнению, мировая война начнется с «почти исчерпывающей долей вероятности» на Ближнем Востоке.

В ночь на 16 января серия взрывов произошла в районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Ответственность за взрывы на себя взял Иран. В результате атаки ракет и дронов были поражены восемь объектов.

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Возможное начало третьей мировой войны зависит от того, считает ли Вашингтон нужной войну перед выборами президента США или нет. Об этом заявил российская журналиста Маргарита Симоньян. «Разразится мировая война сейчас или чуть позже, зависит от того, считает ли Вашингтон, что она ему сейчас, перед выборами, пригодится или наоборот. Судя по хоровому молчанию американских СМИ, пока думают», — написала она в telegram-канале. По ее мнению, мировая война начнется с «почти исчерпывающей долей вероятности» на Ближнем Востоке. В ночь на 16 января серия взрывов произошла в районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Ответственность за взрывы на себя взял Иран. В результате атаки ракет и дронов были поражены восемь объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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