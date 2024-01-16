«Ведомости»: Нагиев хочет сделать из своего имени бренд

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Концерт "Голоса Екатеринбурга" в рамках празднования Дня города, нагиев дмитрий
Дмитрий Нагиев зарегистрирует имя в качестве бренда Фото:

Актер Дмитрий Нагиев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Это следует из базы данных Роспатента.

«Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда», — сообщила газета «Ведомости». Отмечается, что в случае одобрения, актер сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, оказывать рекламные и образовательные услуги и другое.

Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актер театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Ранее он вел популярный телепроект «Голос». В сентябре 2022 года его заменили на российскую телеведущую Ларису Гузееву, передает «Дни.ру».

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Актер Дмитрий Нагиев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Это следует из базы данных Роспатента. «Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда», — сообщила газета «Ведомости». Отмечается, что в случае одобрения, актер сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, оказывать рекламные и образовательные услуги и другое. Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актер театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Ранее он вел популярный телепроект «Голос». В сентябре 2022 года его заменили на российскую телеведущую Ларису Гузееву, передает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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