«Ведомости»: Нагиев хочет сделать из своего имени бренд

16 января 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Нагиев зарегистрирует имя в качестве бренда Фото: Марина Молдавская © URA.RU Актер Дмитрий Нагиев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Это следует из базы данных Роспатента. «Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда», — сообщила газета «Ведомости». Отмечается, что в случае одобрения, актер сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, оказывать рекламные и образовательные услуги и другое. Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актер театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Ранее он вел популярный телепроект «Голос». В сентябре 2022 года его заменили на российскую телеведущую Ларису Гузееву, передает « Дни.ру ».

Актер Дмитрий Нагиев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Это следует из базы данных Роспатента. «Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда», — сообщила газета «Ведомости». Отмечается, что в случае одобрения, актер сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, оказывать рекламные и образовательные услуги и другое. Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актер театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Ранее он вел популярный телепроект «Голос». В сентябре 2022 года его заменили на российскую телеведущую Ларису Гузееву, передает «Дни.ру».