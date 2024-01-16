«Ведомости»: Нагиев хочет сделать из своего имени бренд

Актер Дмитрий Нагиев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Это следует из базы данных Роспатента.
«Нагиев подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда», — сообщила газета «Ведомости». Отмечается, что в случае одобрения, актер сможет выпускать под собственным брендом парфюмерию и косметику, одежду и обувь, оказывать рекламные и образовательные услуги и другое.
Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актер театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Ранее он вел популярный телепроект «Голос». В сентябре 2022 года его заменили на российскую телеведущую Ларису Гузееву, передает «
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