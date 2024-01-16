В Минобороны отчитались, с чем приходится сталкиваться ВС РФ на Украине

Минобороны: чаще всего ВС РФ в зоне СВО сталкиваются с польскими Krab
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
Чаще всего ВС РФ сталкиваются с польскими Krab в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие в ходе боевых действий чаще всего сталкиваются с польскими самоходными артиллерийскими установками Krab и немецкими PzH 2000. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы сталкиваются в основном с польскими Krab и немецкими PzH 2000, стоящими на вооружении у украинских войск», — рассказали в Минобороны, передает ТАСС. Там добавили, что расчеты пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» поразили обнаруженную с беспилотника точку подвоза и разгрузки боеприпасов.

Ранее сообщалось, что американские танки Abrams, которые уже несколько месяцев находятся в распоряжении Киева, до сих пор не были замечены в боевых действиях на Украине. Аналитики отмечали, что Abrams чрезвычайно прихотливы с точки зрения инфраструктуры, обслуживания и горючего, передает RT.

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Российские военнослужащие в ходе боевых действий чаще всего сталкиваются с польскими самоходными артиллерийскими установками Krab и немецкими PzH 2000. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы сталкиваются в основном с польскими Krab и немецкими PzH 2000, стоящими на вооружении у украинских войск», — рассказали в Минобороны, передает ТАСС. Там добавили, что расчеты пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» поразили обнаруженную с беспилотника точку подвоза и разгрузки боеприпасов. Ранее сообщалось, что американские танки Abrams, которые уже несколько месяцев находятся в распоряжении Киева, до сих пор не были замечены в боевых действиях на Украине. Аналитики отмечали, что Abrams чрезвычайно прихотливы с точки зрения инфраструктуры, обслуживания и горючего, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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