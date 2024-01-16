В Минобороны отчитались, с чем приходится сталкиваться ВС РФ на Украине

Российские военнослужащие в ходе боевых действий чаще всего сталкиваются с польскими самоходными артиллерийскими установками Krab и немецкими PzH 2000. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы сталкиваются в основном с польскими Krab и немецкими PzH 2000, стоящими на вооружении у украинских войск», — рассказали в Минобороны, передает ТАСС. Там добавили, что расчеты пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» поразили обнаруженную с беспилотника точку подвоза и разгрузки боеприпасов.
Ранее сообщалось, что американские танки Abrams, которые уже несколько месяцев находятся в распоряжении Киева, до сих пор не были замечены в боевых действиях на Украине. Аналитики отмечали, что Abrams чрезвычайно прихотливы с точки зрения инфраструктуры, обслуживания и горючего, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.