В Минобороны отчитались, с чем приходится сталкиваться ВС РФ на Украине

Минобороны: чаще всего ВС РФ в зоне СВО сталкиваются с польскими Krab

16 января 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

Чаще всего ВС РФ сталкиваются с польскими Krab в зоне СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие в ходе боевых действий чаще всего сталкиваются с польскими самоходными артиллерийскими установками Krab и немецкими PzH 2000. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы сталкиваются в основном с польскими Krab и немецкими PzH 2000, стоящими на вооружении у украинских войск», — рассказали в Минобороны, передает ТАСС. Там добавили, что расчеты пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» поразили обнаруженную с беспилотника точку подвоза и разгрузки боеприпасов. Ранее сообщалось, что американские танки Abrams, которые уже несколько месяцев находятся в распоряжении Киева, до сих пор не были замечены в боевых действиях на Украине. Аналитики отмечали, что Abrams чрезвычайно прихотливы с точки зрения инфраструктуры, обслуживания и горючего, передает RT.

Российские военнослужащие в ходе боевых действий чаще всего сталкиваются с польскими самоходными артиллерийскими установками Krab и немецкими PzH 2000. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы сталкиваются в основном с польскими Krab и немецкими PzH 2000, стоящими на вооружении у украинских войск», — рассказали в Минобороны, передает ТАСС. Там добавили, что расчеты пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» поразили обнаруженную с беспилотника точку подвоза и разгрузки боеприпасов. Ранее сообщалось, что американские танки Abrams, которые уже несколько месяцев находятся в распоряжении Киева, до сих пор не были замечены в боевых действиях на Украине. Аналитики отмечали, что Abrams чрезвычайно прихотливы с точки зрения инфраструктуры, обслуживания и горючего, передает RT.