«Страна.ua»: лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере вместе с флагом Украины

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Лунный аппарат Peregrine сгорит в атмосфере страны, пишет «Страна.ua» Фото:

Находящийся на пути к Земле лунный аппарат Peregrine, который не смог успешно выполнить свою миссию, несет на своем борту флаг Украины. Известно, что аппарат сгорит в атмосфере. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Лунный аппарат Peregrine несет на борту флаг Украины», — говорится в материале издания. Там добавили, что аппарат, несущий различные грузы, среди которых также «карта Украины на металлической пластине», сгорит в атмосфере.

Неудачная миссия лунного аппарата Peregrine, созданного американской компанией Astrobotic, завершится 18 января. Исполнительный директор компании Джон Торнтон отметил, что неудача принесла ценный опыт и уверенность в успешной посадке следующего аппарата на Луну. В воскресенье было объявлено, что Peregrine движется в сторону Земли. На борту лунного аппарата возникла нештатная ситуация. Произошла аномалия, препятствующая стабильной ориентации модуля на Солнце, передает Life.

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Находящийся на пути к Земле лунный аппарат Peregrine, который не смог успешно выполнить свою миссию, несет на своем борту флаг Украины. Известно, что аппарат сгорит в атмосфере. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». «Лунный аппарат Peregrine несет на борту флаг Украины», — говорится в материале издания. Там добавили, что аппарат, несущий различные грузы, среди которых также «карта Украины на металлической пластине», сгорит в атмосфере. Неудачная миссия лунного аппарата Peregrine, созданного американской компанией Astrobotic, завершится 18 января. Исполнительный директор компании Джон Торнтон отметил, что неудача принесла ценный опыт и уверенность в успешной посадке следующего аппарата на Луну. В воскресенье было объявлено, что Peregrine движется в сторону Земли. На борту лунного аппарата возникла нештатная ситуация. Произошла аномалия, препятствующая стабильной ориентации модуля на Солнце, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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