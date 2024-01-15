15 января 2024

Экс-зампредседателя пермского правительства Лопаеву не кормили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , лопаева елена
Елена Лопаева утверждает, что в СИЗО ее не кормили и не давали пить Фото:

Бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву не кормили и не давали пить, когда она находилась в СИЗО. Это она сообщила выступая в прениях сторон по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век».

«Прошу отметить, что прибыв в пермское СИЗО в течение пяти суток мне не давали еды, а в течение трех даже воды. Допросы велись с пристрастием. Основная цель их была, чтобы я дала необходимые показания против определенного человека», — передает корреспондент URA.RU слова Лопаевой из зала суда.

В ходе прений Лопаева сообщила, что, по ее мнению, вина в присвоении и растрате десятков миллионов рублей из фонда «Содействие 21 век» не доказана. Она считает, что ее оговорили, а при аресте и содержании в СИЗО на нее и ее дочерей оказывалось давление.

Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие 21 век». Вину в суде экс-чиновница не признает. По версии следствия, деньги были присвоены под видом проведения фиктивных мероприятий. В этом Лопаевой помогала экс-директор фонда Елена Найданова, которая в ходе судебного разбирательства сбежала из страны.

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Бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву не кормили и не давали пить, когда она находилась в СИЗО. Это она сообщила выступая в прениях сторон по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». «Прошу отметить, что прибыв в пермское СИЗО в течение пяти суток мне не давали еды, а в течение трех даже воды. Допросы велись с пристрастием. Основная цель их была, чтобы я дала необходимые показания против определенного человека», — передает корреспондент URA.RU слова Лопаевой из зала суда. В ходе прений Лопаева сообщила, что, по ее мнению, вина в присвоении и растрате десятков миллионов рублей из фонда «Содействие 21 век» не доказана. Она считает, что ее оговорили, а при аресте и содержании в СИЗО на нее и ее дочерей оказывалось давление. Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие 21 век». Вину в суде экс-чиновница не признает. По версии следствия, деньги были присвоены под видом проведения фиктивных мероприятий. В этом Лопаевой помогала экс-директор фонда Елена Найданова, которая в ходе судебного разбирательства сбежала из страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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