Экс-зампредседателя пермского правительства Лопаеву не кормили в СИЗО

16 января 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева утверждает, что в СИЗО ее не кормили и не давали пить Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву не кормили и не давали пить, когда она находилась в СИЗО. Это она сообщила выступая в прениях сторон по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». «Прошу отметить, что прибыв в пермское СИЗО в течение пяти суток мне не давали еды, а в течение трех даже воды. Допросы велись с пристрастием. Основная цель их была, чтобы я дала необходимые показания против определенного человека», — передает корреспондент URA.RU слова Лопаевой из зала суда. В ходе прений Лопаева сообщила, что, по ее мнению, вина в присвоении и растрате десятков миллионов рублей из фонда «Содействие 21 век» не доказана. Она считает, что ее оговорили, а при аресте и содержании в СИЗО на нее и ее дочерей оказывалось давление. Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие 21 век». Вину в суде экс-чиновница не признает. По версии следствия, деньги были присвоены под видом проведения фиктивных мероприятий. В этом Лопаевой помогала экс-директор фонда Елена Найданова, которая в ходе судебного разбирательства сбежала из страны.

Бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву не кормили и не давали пить, когда она находилась в СИЗО. Это она сообщила выступая в прениях сторон по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие 21 век». «Прошу отметить, что прибыв в пермское СИЗО в течение пяти суток мне не давали еды, а в течение трех даже воды. Допросы велись с пристрастием. Основная цель их была, чтобы я дала необходимые показания против определенного человека», — передает корреспондент URA.RU слова Лопаевой из зала суда. В ходе прений Лопаева сообщила, что, по ее мнению, вина в присвоении и растрате десятков миллионов рублей из фонда «Содействие 21 век» не доказана. Она считает, что ее оговорили, а при аресте и содержании в СИЗО на нее и ее дочерей оказывалось давление. Лопаева обвиняется в хищении 67,7 млн рублей из средств фонда «Содействие 21 век». Вину в суде экс-чиновница не признает. По версии следствия, деньги были присвоены под видом проведения фиктивных мероприятий. В этом Лопаевой помогала экс-директор фонда Елена Найданова, которая в ходе судебного разбирательства сбежала из страны.