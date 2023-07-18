Экс-директор скандального пермского фонда сбежала за границу

Бывший директор пермского фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова покинула пределы РФ

19 июля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Елена Найданова покинула Россию 9 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова покинула пределы РФ, используя свой загранпаспорт. Такие данные суду предоставили в ГУ МВД по Пермскому краю. «По данным ГУ МВД по Пермскому краю Найданова покинула пределы РФ 9 июля. Для этого она воспользовалась своим загранпаспортом», — передает корреспондент слова судьи Оксаны Карепановой. Обвинение ходатайствует об объявлении подсудимой в розыск и ужесточении для нее меры пресечения. Суд объявил перерыв для принятия решения. Бывший экс-запредседатель правительства Пермского края Елена Лопаева, которая также проходит обвиняемой по делу о хищении 67,7 млн рублей заявила, что не видит смысла в рассмотрении уголовного дела без Найдановой, поскольку не знает контрагентов. Елену Найданову и Елену Лопаеву обвиняют в хищении 67,7 млн рублей. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры о проведении мероприятий в регионе, а деньги забирали себе. Накануне Найданова не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокату не удалось найти подзащитную за сутки.

Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова покинула пределы РФ, используя свой загранпаспорт. Такие данные суду предоставили в ГУ МВД по Пермскому краю. «По данным ГУ МВД по Пермскому краю Найданова покинула пределы РФ 9 июля. Для этого она воспользовалась своим загранпаспортом», — передает корреспондент слова судьи Оксаны Карепановой. Обвинение ходатайствует об объявлении подсудимой в розыск и ужесточении для нее меры пресечения. Суд объявил перерыв для принятия решения. Бывший экс-запредседатель правительства Пермского края Елена Лопаева, которая также проходит обвиняемой по делу о хищении 67,7 млн рублей заявила, что не видит смысла в рассмотрении уголовного дела без Найдановой, поскольку не знает контрагентов. Елену Найданову и Елену Лопаеву обвиняют в хищении 67,7 млн рублей. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры о проведении мероприятий в регионе, а деньги забирали себе. Накануне Найданова не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокату не удалось найти подзащитную за сутки.