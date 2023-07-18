18 июля 2023

Экс-директор скандального пермского фонда сбежала за границу

Бывший директор пермского фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова покинула пределы РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , найданова елена
Елена Найданова покинула Россию 9 июля Фото:

Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова покинула пределы РФ, используя свой загранпаспорт. Такие данные суду предоставили в ГУ МВД по Пермскому краю.

«По данным ГУ МВД по Пермскому краю Найданова покинула пределы РФ 9 июля. Для этого она воспользовалась своим загранпаспортом», — передает корреспондент слова судьи Оксаны Карепановой.

Обвинение ходатайствует об объявлении подсудимой в розыск и ужесточении для нее меры пресечения. Суд объявил перерыв для принятия решения. Бывший экс-запредседатель правительства Пермского края Елена Лопаева, которая также проходит обвиняемой по делу о хищении 67,7 млн рублей заявила, что не видит смысла в рассмотрении уголовного дела без Найдановой, поскольку не знает контрагентов.

Елену Найданову и Елену Лопаеву обвиняют в хищении 67,7 млн рублей. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры о проведении мероприятий в регионе, а деньги забирали себе. Накануне Найданова не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокату не удалось найти подзащитную за сутки.

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Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова покинула пределы РФ, используя свой загранпаспорт. Такие данные суду предоставили в ГУ МВД по Пермскому краю. «По данным ГУ МВД по Пермскому краю Найданова покинула пределы РФ 9 июля. Для этого она воспользовалась своим загранпаспортом», — передает корреспондент слова судьи Оксаны Карепановой. Обвинение ходатайствует об объявлении подсудимой в розыск и ужесточении для нее меры пресечения. Суд объявил перерыв для принятия решения. Бывший экс-запредседатель правительства Пермского края Елена Лопаева, которая также проходит обвиняемой по делу о хищении 67,7 млн рублей заявила, что не видит смысла в рассмотрении уголовного дела без Найдановой, поскольку не знает контрагентов. Елену Найданову и Елену Лопаеву обвиняют в хищении 67,7 млн рублей. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры о проведении мероприятий в регионе, а деньги забирали себе. Накануне Найданова не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокату не удалось найти подзащитную за сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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