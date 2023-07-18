Экс-директор скандального пермского фонда сбежала за границу

Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова покинула пределы РФ, используя свой загранпаспорт. Такие данные суду предоставили в ГУ МВД по Пермскому краю.
«По данным ГУ МВД по Пермскому краю Найданова покинула пределы РФ 9 июля. Для этого она воспользовалась своим загранпаспортом», — передает корреспондент слова судьи Оксаны Карепановой.
Обвинение ходатайствует об объявлении подсудимой в розыск и ужесточении для нее меры пресечения. Суд объявил перерыв для принятия решения. Бывший экс-запредседатель правительства Пермского края Елена Лопаева, которая также проходит обвиняемой по делу о хищении 67,7 млн рублей заявила, что не видит смысла в рассмотрении уголовного дела без Найдановой, поскольку не знает контрагентов.
Елену Найданову и Елену Лопаеву обвиняют в хищении 67,7 млн рублей. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры о проведении мероприятий в регионе, а деньги забирали себе. Накануне Найданова не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокату не удалось найти подзащитную за сутки.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.