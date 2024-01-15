15 января 2024

В Свердловской области завершились поиски двух пропавших девочек

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, школьницы, девочки, дети, школьные рюкзаки
Девочки пропали 15 января Фото:

В Екатеринбурге завершились поиски пропавших двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдены, живы! Всем огромное спасибо за помощь в поисках», — передают волонтеры.

Сообщение о том, что 13-летняя и 14-летняя девочки пропали в Октябрьском районе уралськой столицы, появилось 15 января. Волонтеры вели поисковую операцию всю ночь.

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В Екатеринбурге завершились поиски пропавших двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте». «Найдены, живы! Всем огромное спасибо за помощь в поисках», — передают волонтеры. Сообщение о том, что 13-летняя и 14-летняя девочки пропали в Октябрьском районе уралськой столицы, появилось 15 января. Волонтеры вели поисковую операцию всю ночь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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