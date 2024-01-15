В Свердловской области завершились поиски двух пропавших девочек

Девочки пропали 15 января
В Екатеринбурге завершились поиски пропавших двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдены, живы! Всем огромное спасибо за помощь в поисках», — передают волонтеры.
Сообщение о том, что 13-летняя и 14-летняя девочки пропали в Октябрьском районе уралськой столицы, появилось 15 января. Волонтеры вели поисковую операцию всю ночь.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.