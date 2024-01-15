В ХМАО из-за массовой аварии с эвакуатором пострадали три человека

В Югре на трассе Нефтеюганского района произошла массовая авария с участием груженого эвакуатора Tata и еще трех автомобилей. В результате ДТП травмы получили три человека. О происшествии в своем telegram-канале сообщила Госавтоинспекция ХМАО.
«15 января 2024 года в 16:40 на 805 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе, 51-летний водитель „Tata“, перевозивший автомобиль „Kia“, по предварительным данным, не справился с управлением», — сообщили в публикации на канале. Эвакуатор выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗ». Из-за удара, Kia упала с погрузчика на движущийся автомобиль Toyota, а сам эвакуатор столкнулся с еще одним автомобилем «ВАЗ».
В результате аварии пострадали трое: 48-летний водитель «ГАЗ», 55-летний пассажир эвакуатора Таta и 52-летний пассажир Toyota. Сотрудники Госавтоинспекции ХМАО призывают водителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, чтобы избежать подобных происшествий.
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