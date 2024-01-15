Куйвашев назначил ответственного после жалобы медиков Путину на зарплату

16 января 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Павел Креков взял на контроль ситуацию с жалобами медиков в Кушве Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков взял на контроль ситуацию в Кушве, где работники скорой медицинской помощи пожаловались президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Павел Креков взял под личный контроль обращение сотрудников скорой помощи Кушвы. Группа в составе сотрудников минздрава уже прибыла в муниципалитет и начала проверку в медицинском учреждении. Установлено, что скорая медицинская помощь жителям оказывается в полном объеме. В ходе проверки сотрудники Минздрава и главные внештатные специалисты оценят штатное расписание, начисление заработных плат, а также материально-технические условия», — говорится в сообщении ДИПа. В Кушве сотрудники скорой медицинской помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору региона Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения области Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты. По их словам, в Кушве вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков взял на контроль ситуацию в Кушве, где работники скорой медицинской помощи пожаловались президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Павел Креков взял под личный контроль обращение сотрудников скорой помощи Кушвы. Группа в составе сотрудников минздрава уже прибыла в муниципалитет и начала проверку в медицинском учреждении. Установлено, что скорая медицинская помощь жителям оказывается в полном объеме. В ходе проверки сотрудники Минздрава и главные внештатные специалисты оценят штатное расписание, начисление заработных плат, а также материально-технические условия», — говорится в сообщении ДИПа. В Кушве сотрудники скорой медицинской помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору региона Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения области Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты. По их словам, в Кушве вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей.