Tinder даст жителям Белоруссии последний шанс найти вторую половинку

Tinder уйдет из Белоруссии 15 февраля

16 января 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Белорусы потеряют доступ в приложение Tinder Фото: Сергей Русанов © URA.RU Приложение для знакомств Tinder предоставит жителям Белоруссии последний шанс найти свою вторую половинку. В честь Дня святого Валентина сервис дал возможность белорусским пользователям завести знакомства, но после этого закроет доступ. Об этом рассказали в самой компании. «Tinder дал жителям Белоруссии шанс завести знакомства в День святого Валентина, после чего закроет им доступ», — говорится на сайте сервиса. Там добавили, что, начиная с 15 февраля, жители Белоруссии не смогут использовать приложение и входить в свои аккаунты. Однако до указанной даты они все еще могут создавать пары и общаться в чатах. Пользователям также было рекомендовано использовать свои суперлайки и бусты до 15 февраля или запрашивать возврат денег после этой даты. Это связано с тем, что после указанного периода эти функции уже не будут доступны, заключили разработчики приложения. В июне 2023 года Tinder прекратил свою работу в России. Это решение компании вызвано различными факторами, которые они, вероятно, считают важными для своего бизнеса. Также известно, что владелец сервиса знакомств Tinder, компания Match Group, был оштрафован на 10 миллионов рублей. Причина штрафа — повторный отказ компании в локализации персональных данных пользователей на территории России, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приложение для знакомств Tinder предоставит жителям Белоруссии последний шанс найти свою вторую половинку. В честь Дня святого Валентина сервис дал возможность белорусским пользователям завести знакомства, но после этого закроет доступ. Об этом рассказали в самой компании. «Tinder дал жителям Белоруссии шанс завести знакомства в День святого Валентина, после чего закроет им доступ», — говорится на сайте сервиса. Там добавили, что, начиная с 15 февраля, жители Белоруссии не смогут использовать приложение и входить в свои аккаунты. Однако до указанной даты они все еще могут создавать пары и общаться в чатах. Пользователям также было рекомендовано использовать свои суперлайки и бусты до 15 февраля или запрашивать возврат денег после этой даты. Это связано с тем, что после указанного периода эти функции уже не будут доступны, заключили разработчики приложения. В июне 2023 года Tinder прекратил свою работу в России. Это решение компании вызвано различными факторами, которые они, вероятно, считают важными для своего бизнеса. Также известно, что владелец сервиса знакомств Tinder, компания Match Group, был оштрафован на 10 миллионов рублей. Причина штрафа — повторный отказ компании в локализации персональных данных пользователей на территории России, передает РАПСИ.