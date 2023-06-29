Tinder перестал работать в России

Популярный сервис для онлайн — знакомств Tinder прекратил свою работу на территории России. Пользователи не смогут войти в свой аккаунт с 30 июня, также перестали продлеваться все платные подписки. Об этом сообщили представители компании Match Group.
«Приложение для онлайн-знакомств Tinder c 30 июня перестало работать в России, с этой же даты невозможно войти в аккаунт на территории страны. Платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться 30 июня», — передает ТАСС.
Сообщается, что пользователи смогут вернуть деньги за ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки через специальную форму на сайте. Удалить свой профиль в сервисе возможно с помощью инструмента «Управление аккаунтом».
Ранее сообщалось, что в Тюмени вместо приложения для знакомств Tinder организуют мероприятие в формате быстрых свиданий. Для девушек участие будет бесплатным, а мужчинам придется заплатить две тысячи рублей.
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