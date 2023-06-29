29 июня 2023

Tinder перестал работать в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи не смогут войти в аккаунт с 30 июня Фото:

Популярный сервис для онлайн — знакомств Tinder прекратил свою работу на территории России. Пользователи не смогут войти в свой аккаунт с 30 июня, также перестали продлеваться все платные подписки. Об этом сообщили представители компании Match Group.

«Приложение для онлайн-знакомств Tinder c 30 июня перестало работать в России, с этой же даты невозможно войти в аккаунт на территории страны. Платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться 30 июня», — передает ТАСС.

Сообщается, что пользователи смогут вернуть деньги за ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки через специальную форму на сайте. Удалить свой профиль в сервисе возможно с помощью инструмента «Управление аккаунтом».

Ранее сообщалось, что в Тюмени вместо приложения для знакомств Tinder организуют мероприятие в формате быстрых свиданий. Для девушек участие будет бесплатным, а мужчинам придется заплатить две тысячи рублей.

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Популярный сервис для онлайн — знакомств Tinder прекратил свою работу на территории России. Пользователи не смогут войти в свой аккаунт с 30 июня, также перестали продлеваться все платные подписки. Об этом сообщили представители компании Match Group. «Приложение для онлайн-знакомств Tinder c 30 июня перестало работать в России, с этой же даты невозможно войти в аккаунт на территории страны. Платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться 30 июня», — передает ТАСС. Сообщается, что пользователи смогут вернуть деньги за ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки через специальную форму на сайте. Удалить свой профиль в сервисе возможно с помощью инструмента «Управление аккаунтом». Ранее сообщалось, что в Тюмени вместо приложения для знакомств Tinder организуют мероприятие в формате быстрых свиданий. Для девушек участие будет бесплатным, а мужчинам придется заплатить две тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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