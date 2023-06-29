Tinder перестал работать в России

30 июня 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Пользователи не смогут войти в аккаунт с 30 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Популярный сервис для онлайн — знакомств Tinder прекратил свою работу на территории России. Пользователи не смогут войти в свой аккаунт с 30 июня, также перестали продлеваться все платные подписки. Об этом сообщили представители компании Match Group. «Приложение для онлайн-знакомств Tinder c 30 июня перестало работать в России, с этой же даты невозможно войти в аккаунт на территории страны. Платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться 30 июня», — передает ТАСС. Сообщается, что пользователи смогут вернуть деньги за ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки через специальную форму на сайте. Удалить свой профиль в сервисе возможно с помощью инструмента «Управление аккаунтом». Ранее сообщалось, что в Тюмени вместо приложения для знакомств Tinder организуют мероприятие в формате быстрых свиданий. Для девушек участие будет бесплатным, а мужчинам придется заплатить две тысячи рублей.

Популярный сервис для онлайн — знакомств Tinder прекратил свою работу на территории России. Пользователи не смогут войти в свой аккаунт с 30 июня, также перестали продлеваться все платные подписки. Об этом сообщили представители компании Match Group. «Приложение для онлайн-знакомств Tinder c 30 июня перестало работать в России, с этой же даты невозможно войти в аккаунт на территории страны. Платные подписки в Tinder в России перестанут автоматически продлеваться 30 июня», — передает ТАСС. Сообщается, что пользователи смогут вернуть деньги за ранее оплаченные полугодовые и годовые подписки через специальную форму на сайте. Удалить свой профиль в сервисе возможно с помощью инструмента «Управление аккаунтом». Ранее сообщалось, что в Тюмени вместо приложения для знакомств Tinder организуют мероприятие в формате быстрых свиданий. Для девушек участие будет бесплатным, а мужчинам придется заплатить две тысячи рублей.