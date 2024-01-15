В Озерске глыба льда пробила кровлю ТЭЦ. Фото

16 января 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

По данным мэрии и теплоснабжающей организации, сосулька не повредила оборудование Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Новогорный Озерска Челябинской области 15 января глыба льда повредила кровлю Аргаяшской теплоэлектростанции, которая отапливает сам Озерски и близлежащие поселки. Жители округа пожаловались на похолодание в квартирах, при этом в пресс-службе теплоснабжающей организации, озерского филиала АО «РИР», URA.RU заявили, что взаимосвязи между этими фактами нет. «15 января кровля Аргаяшской ТЭЦ действительно была повреждена упавшим льдом. При этом никаких внутренних повреждений оборудования не зафиксировано, на температуру теплоносителя это не повлияло. Мы бесперебойно продолжаем подавать жителям 125 градусов», — сообщили URA.RU в пресс-службе «РИР». В пресс-службе администрации Озерска URA.RU сообщили, что теплоноситель от Аргаяшской ТЭЦ действительно подается в соответствии с параметрами. При этом часть жителей обратились с жалобами на похолодание в квартирах. «В ряде домов города жители жаловались на температуру 17-19 градусов. В этой связи создан штаб по вопросам отопления, который в течение недели отрабатывает каждую жалобу, обследуют „проблемные“ дома, осуществляют регулировку внутридомовой системы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Озерска. В администрации уточнили, что отчеты о работе поручили предоставлять ежедневно. Кроме того, управляющим компаниям дан срок по устранению всех причин, приводящих к нарушению теплоснабжения до конца текущей недели. Глыба льда пробила кровлю Источник URA.RU На работу оборудования это не повлияло Источник URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Новогорный Озерска Челябинской области 15 января глыба льда повредила кровлю Аргаяшской теплоэлектростанции, которая отапливает сам Озерски и близлежащие поселки. Жители округа пожаловались на похолодание в квартирах, при этом в пресс-службе теплоснабжающей организации, озерского филиала АО «РИР», URA.RU заявили, что взаимосвязи между этими фактами нет. «15 января кровля Аргаяшской ТЭЦ действительно была повреждена упавшим льдом. При этом никаких внутренних повреждений оборудования не зафиксировано, на температуру теплоносителя это не повлияло. Мы бесперебойно продолжаем подавать жителям 125 градусов», — сообщили URA.RU в пресс-службе «РИР». В пресс-службе администрации Озерска URA.RU сообщили, что теплоноситель от Аргаяшской ТЭЦ действительно подается в соответствии с параметрами. При этом часть жителей обратились с жалобами на похолодание в квартирах. «В ряде домов города жители жаловались на температуру 17-19 градусов. В этой связи создан штаб по вопросам отопления, который в течение недели отрабатывает каждую жалобу, обследуют „проблемные“ дома, осуществляют регулировку внутридомовой системы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Озерска. В администрации уточнили, что отчеты о работе поручили предоставлять ежедневно. Кроме того, управляющим компаниям дан срок по устранению всех причин, приводящих к нарушению теплоснабжения до конца текущей недели.