Курганцы раскупили почти все билеты на концерт Shaman’а

17 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет концерт Shaman’а Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской филармонии практически не осталось билетов на концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Доступными осталось 13 мест в зале. Об этом сообщается на официальном курганской филармонии. «Цена билетов: от 2 500 до 8 000 рублей. Осталось 13 билетов, самый дешевый из них стоит 6 500 рублей», — указано на сайте курганской филармонии. Сообщается, что самые дешевые билеты на концерт известного певца SHAMAN уже распроданы. На сайте филармонии указано, что билет за 8 000 рублей (самый дорогой) остался всего один. Девять билетов из оставшихся стоят 7 000 рублей. Три билета продаются за 6 500 рублей. SHAMAN, или Ярослав Дронов, является певцом и автором таких песен, как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мед» и других. Ранее URA.RU писало, что автор песни «Безумно можно быть первым» приезжал с концертом в Курган. Исполнитель под псевдонимом Homie выступал в одном из городских клубов.

В Курганской филармонии практически не осталось билетов на концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Доступными осталось 13 мест в зале. Об этом сообщается на официальном курганской филармонии. «Цена билетов: от 2 500 до 8 000 рублей. Осталось 13 билетов, самый дешевый из них стоит 6 500 рублей», — указано на сайте курганской филармонии. Сообщается, что самые дешевые билеты на концерт известного певца SHAMAN уже распроданы. На сайте филармонии указано, что билет за 8 000 рублей (самый дорогой) остался всего один. Девять билетов из оставшихся стоят 7 000 рублей. Три билета продаются за 6 500 рублей. SHAMAN, или Ярослав Дронов, является певцом и автором таких песен, как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мед» и других. Ранее URA.RU писало, что автор песни «Безумно можно быть первым» приезжал с концертом в Курган. Исполнитель под псевдонимом Homie выступал в одном из городских клубов.