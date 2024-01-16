16 января 2024

Курганцы раскупили почти все билеты на концерт Shaman’а

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
В Кургане пройдет концерт Shaman’а Фото:

В Курганской филармонии практически не осталось билетов на концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Доступными осталось 13 мест в зале. Об этом сообщается на официальном курганской филармонии.

«Цена билетов: от 2 500 до 8 000 рублей. Осталось 13 билетов, самый дешевый из них стоит 6 500 рублей», — указано на сайте курганской филармонии.

Сообщается, что самые дешевые билеты на концерт известного певца SHAMAN уже распроданы. На сайте филармонии указано, что билет за 8 000 рублей (самый дорогой) остался всего один. Девять билетов из оставшихся стоят 7 000 рублей. Три билета продаются за 6 500 рублей.

SHAMAN, или Ярослав Дронов, является певцом и автором таких песен, как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мед» и других.

Ранее URA.RU писало, что автор песни «Безумно можно быть первым» приезжал с концертом в Курган. Исполнитель под псевдонимом Homie выступал в одном из городских клубов.

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В Курганской филармонии практически не осталось билетов на концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Доступными осталось 13 мест в зале. Об этом сообщается на официальном курганской филармонии. «Цена билетов: от 2 500 до 8 000 рублей. Осталось 13 билетов, самый дешевый из них стоит 6 500 рублей», — указано на сайте курганской филармонии. Сообщается, что самые дешевые билеты на концерт известного певца SHAMAN уже распроданы. На сайте филармонии указано, что билет за 8 000 рублей (самый дорогой) остался всего один. Девять билетов из оставшихся стоят 7 000 рублей. Три билета продаются за 6 500 рублей. SHAMAN, или Ярослав Дронов, является певцом и автором таких песен, как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мед» и других. Ранее URA.RU писало, что автор песни «Безумно можно быть первым» приезжал с концертом в Курган. Исполнитель под псевдонимом Homie выступал в одном из городских клубов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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