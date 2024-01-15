15 января 2024

Тюменьстат назвал самые высокие зарплаты в ЯНАО

На Ямале около 258 тысяч рублей в месяц зарабатывают нефтяники и газовики
© Служба новостей «URA.RU»
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За год доходы работников нефтяной отрасли выросли на 11 процентов Фото:

Заработок специалистов ЯНАО, занятых в сферах добычи нефти и природного газа, на 79 процентов превысил средний уровень выплат в округе в январе—ноябре 2023 года. При этом средний заработок в данных отраслях производства за год вырос на 11 процентов и составил около 258 тысяч рублей, следует из отчетного доклада на сайте Тюменьстата.

Менее доходна в ЯНАО деятельность в производстве кокса и нефтепродуктов. В течение года заработок специалистов подрос на 42 процента и составил около 205 тысяч рублей в месяц, следует из данных региональной статистики. Немногим меньше получают те, кто занят на добыче полезных ископаемых, — около 200 тысяч рублей.

Работники сухопутного и трубопроводного транспорта получали в месяц около 163 тысяч рублей, специалисты воздушного транспорта — 166 тысяч рублей. В научно-технической сфере зарабатывали около 169 тысяч рублей, а в госуправлении — около 147 тысяч рублей.

Самые низкие в округе доходы у сотрудников почтовой связи и у курьеров — около 55 тысяч рублей. У тех, кто занят в сфере растениеводства и животноводства, средний заработок составляет 53 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что средние предлагаемые зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе за год увеличились на 14 процентов. Они составили 74 тысячи рублей.

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Заработок специалистов ЯНАО, занятых в сферах добычи нефти и природного газа, на 79 процентов превысил средний уровень выплат в округе в январе—ноябре 2023 года. При этом средний заработок в данных отраслях производства за год вырос на 11 процентов и составил около 258 тысяч рублей, следует из отчетного доклада на сайте Тюменьстата. Менее доходна в ЯНАО деятельность в производстве кокса и нефтепродуктов. В течение года заработок специалистов подрос на 42 процента и составил около 205 тысяч рублей в месяц, следует из данных региональной статистики. Немногим меньше получают те, кто занят на добыче полезных ископаемых, — около 200 тысяч рублей. Работники сухопутного и трубопроводного транспорта получали в месяц около 163 тысяч рублей, специалисты воздушного транспорта — 166 тысяч рублей. В научно-технической сфере зарабатывали около 169 тысяч рублей, а в госуправлении — около 147 тысяч рублей. Самые низкие в округе доходы у сотрудников почтовой связи и у курьеров — около 55 тысяч рублей. У тех, кто занят в сфере растениеводства и животноводства, средний заработок составляет 53 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что средние предлагаемые зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе за год увеличились на 14 процентов. Они составили 74 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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