Тюменьстат назвал самые высокие зарплаты в ЯНАО

На Ямале около 258 тысяч рублей в месяц зарабатывают нефтяники и газовики

16 января 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

За год доходы работников нефтяной отрасли выросли на 11 процентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заработок специалистов ЯНАО, занятых в сферах добычи нефти и природного газа, на 79 процентов превысил средний уровень выплат в округе в январе—ноябре 2023 года. При этом средний заработок в данных отраслях производства за год вырос на 11 процентов и составил около 258 тысяч рублей, следует из отчетного доклада на сайте Тюменьстата. Менее доходна в ЯНАО деятельность в производстве кокса и нефтепродуктов. В течение года заработок специалистов подрос на 42 процента и составил около 205 тысяч рублей в месяц, следует из данных региональной статистики. Немногим меньше получают те, кто занят на добыче полезных ископаемых, — около 200 тысяч рублей. Работники сухопутного и трубопроводного транспорта получали в месяц около 163 тысяч рублей, специалисты воздушного транспорта — 166 тысяч рублей. В научно-технической сфере зарабатывали около 169 тысяч рублей, а в госуправлении — около 147 тысяч рублей. Самые низкие в округе доходы у сотрудников почтовой связи и у курьеров — около 55 тысяч рублей. У тех, кто занят в сфере растениеводства и животноводства, средний заработок составляет 53 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что средние предлагаемые зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе за год увеличились на 14 процентов. Они составили 74 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заработок специалистов ЯНАО, занятых в сферах добычи нефти и природного газа, на 79 процентов превысил средний уровень выплат в округе в январе—ноябре 2023 года. При этом средний заработок в данных отраслях производства за год вырос на 11 процентов и составил около 258 тысяч рублей, следует из отчетного доклада на сайте Тюменьстата. Менее доходна в ЯНАО деятельность в производстве кокса и нефтепродуктов. В течение года заработок специалистов подрос на 42 процента и составил около 205 тысяч рублей в месяц, следует из данных региональной статистики. Немногим меньше получают те, кто занят на добыче полезных ископаемых, — около 200 тысяч рублей. Работники сухопутного и трубопроводного транспорта получали в месяц около 163 тысяч рублей, специалисты воздушного транспорта — 166 тысяч рублей. В научно-технической сфере зарабатывали около 169 тысяч рублей, а в госуправлении — около 147 тысяч рублей. Самые низкие в округе доходы у сотрудников почтовой связи и у курьеров — около 55 тысяч рублей. У тех, кто занят в сфере растениеводства и животноводства, средний заработок составляет 53 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что средние предлагаемые зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе за год увеличились на 14 процентов. Они составили 74 тысячи рублей.