Свердловского экс-замминистра, обвиненного в мошенничестве, выпустили из СИЗО. Фото

16 января 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Игорь Дубровин будет находиться дома на время разбирательства Фото: Илья Московец © URA.RU Суд отпустил из-под стражи экс-замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина. Решение принял облсуд, передает корреспондент URA.RU. Дубровину изменили меру пресечения на запрет определенных действий. На время судебного разбирательства он будет находиться дома. При этом чиновник обязан приходить на допросы по вызову, уточнил судья. В суде Дубровин пожаловался, что в его камере накурено. Во время процесса он часто кашлял. «Из семи человек не курю только я», — пояснил он. Адвокат Наталья Бейн просила отпустить чиновника под домашний арест. «Связь с какими-то высокопоставленными чиновниками не подтвердилась. От суда он не скрывается. Во время обыска он добровольно отдал сотовый телефон. Следствие ведется уже год, за это время он мог бы спокойно сбежать, но не сделал этого», — защищала Дубровина Бейн. Его жена от общения с корреспондентом отказалась. Экс-замминистра был задержан 14 декабря 2023 года в Чите. В тот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия». Позже чиновника доставили в Екатеринбург, где отправили в СИЗО. Дубровина обвиняют в особо крупном хищении денежных средств. По предварительным данным, оно выразилось в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй» — подрядчика при строительстве жилья для военных. Тогда Дубровин работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны Дубровин также три года возглавлял свердловское управление капстроительства (до лета 2023-го). Затем он перебрался в Забайкальский край. Пост замминистра строительства Свердловской области он занимал с 2017-го по 2019 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд отпустил из-под стражи экс-замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина. Решение принял облсуд, передает корреспондент URA.RU. Дубровину изменили меру пресечения на запрет определенных действий. На время судебного разбирательства он будет находиться дома. При этом чиновник обязан приходить на допросы по вызову, уточнил судья. В суде Дубровин пожаловался, что в его камере накурено. Во время процесса он часто кашлял. «Из семи человек не курю только я», — пояснил он. Адвокат Наталья Бейн просила отпустить чиновника под домашний арест. «Связь с какими-то высокопоставленными чиновниками не подтвердилась. От суда он не скрывается. Во время обыска он добровольно отдал сотовый телефон. Следствие ведется уже год, за это время он мог бы спокойно сбежать, но не сделал этого», — защищала Дубровина Бейн. Его жена от общения с корреспондентом отказалась. Экс-замминистра был задержан 14 декабря 2023 года в Чите. В тот же день его сняли с поста зампреда правительства Забайкальского края из-за «утраты доверия». Позже чиновника доставили в Екатеринбург, где отправили в СИЗО. Дубровина обвиняют в особо крупном хищении денежных средств. По предварительным данным, оно выразилось в установлении фактического контроля за деятельностью общества «Омега-Строй» — подрядчика при строительстве жилья для военных. Тогда Дубровин работал в управлении заказчика капстроительства Минобороны Дубровин также три года возглавлял свердловское управление капстроительства (до лета 2023-го). Затем он перебрался в Забайкальский край. Пост замминистра строительства Свердловской области он занимал с 2017-го по 2019 год.