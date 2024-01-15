В Челябинске водители большегрузов зарабатывают больше 200 тысяч рублей

В Челябинске больше всех получают водители большегрузов с опытом работы

16 января 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Водителям категорий «С» и «Е» при наличии опыта от двух лет готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске больше всех зарабатывают водители большегрузов и автомобилей с тяжелыми прицепами. Водителям категорий «С» и «Е» при наличии опыта от двух лет работодатели готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц, сообщили аналитики сервиса SuperJob. «Водителям категории „С“ и „Е“ — водителям грузовиков, при условии наличия опыта работы от двух лет, челябинские работодатели готовы предложить зарплату до 200 рублей в месяц. На втором месте — вакансия главного геолога, который должен будет иметь опыт работы от 5 лет и профильное образование. Платить специалисту будут по 150 тысяч рублей в месяц», — сообщают аналитики сервиса. Также в Челябинске 150 тысяч рублей могут получать проект-менеджеры — связующее звено между всеми членами коллектива. Кандидат на данную вакансию должен иметь высшее техническое образование и личный автомобиль. На четвертом месте по уровню заработной платы в Челябинске — клиентский менеджер с зарплатой от 130 тысяч рублей и оператор-наладчик станков с ЧПУ с зарплатой от 105 тысяч рублей.

В Челябинске больше всех зарабатывают водители большегрузов и автомобилей с тяжелыми прицепами. Водителям категорий «С» и «Е» при наличии опыта от двух лет работодатели готовы платить до 200 тысяч рублей в месяц, сообщили аналитики сервиса SuperJob. «Водителям категории „С“ и „Е“ — водителям грузовиков, при условии наличия опыта работы от двух лет, челябинские работодатели готовы предложить зарплату до 200 рублей в месяц. На втором месте — вакансия главного геолога, который должен будет иметь опыт работы от 5 лет и профильное образование. Платить специалисту будут по 150 тысяч рублей в месяц», — сообщают аналитики сервиса. Также в Челябинске 150 тысяч рублей могут получать проект-менеджеры — связующее звено между всеми членами коллектива. Кандидат на данную вакансию должен иметь высшее техническое образование и личный автомобиль. На четвертом месте по уровню заработной платы в Челябинске — клиентский менеджер с зарплатой от 130 тысяч рублей и оператор-наладчик станков с ЧПУ с зарплатой от 105 тысяч рублей.