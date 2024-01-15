15 января 2024

После жалобы Путину свердловскую больницу проверяет прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская прокуратура проверяет жалобы врачей Фото:
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Медики из Кушвы пожаловались Путину на зарплаты

Прокуратура начала проверку после жалоб медиков станции скорой помощи в Кушве (Свердловская область) на низкие зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет проверено соблюдение администрацией учреждения здравоохранения трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. Будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений, а также достаточность финансирования ремонта помещений медицинского учреждения и служебного транспорта», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

В Кушве сотрудники скорой помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения региона Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров.

По их словам, в Кушве вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Позже Куйвашев назначил ответственного за погашение скандала — своего зама Павла Крекова. В город уже прибыла делегация из минздрава. Вся актуальная информация о протесте медиков в свердловском городе — в отдельном сюжете URA.RU.

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Прокуратура начала проверку после жалоб медиков станции скорой помощи в Кушве (Свердловская область) на низкие зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет проверено соблюдение администрацией учреждения здравоохранения трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. Будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений, а также достаточность финансирования ремонта помещений медицинского учреждения и служебного транспорта», — говорится в сообщении областной прокуратуры. В Кушве сотрудники скорой помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения региона Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров. По их словам, в Кушве вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Позже Куйвашев назначил ответственного за погашение скандала — своего зама Павла Крекова. В город уже прибыла делегация из минздрава. Вся актуальная информация о протесте медиков в свердловском городе — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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