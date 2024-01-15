После жалобы Путину свердловскую больницу проверяет прокуратура

Прокуратура начала проверку после жалоб медиков станции скорой помощи в Кушве (Свердловская область) на низкие зарплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет проверено соблюдение администрацией учреждения здравоохранения трудового законодательства и законодательства о здравоохранении. Будет установлено, когда в последний раз проводился ремонт служебных помещений, а также достаточность финансирования ремонта помещений медицинского учреждения и служебного транспорта», — говорится в сообщении областной прокуратуры.
В Кушве сотрудники скорой помощи обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Евгению Куйвашеву и министру здравоохранения региона Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров.
По их словам, в Кушве вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Позже Куйвашев назначил ответственного за погашение скандала — своего зама Павла Крекова. В город уже прибыла делегация из минздрава. Вся актуальная информация о протесте медиков в свердловском городе — в отдельном сюжете URA.RU.
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