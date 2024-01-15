Три человека погибли в ДТП с автобусом на пермской трассе

В Пермском крае полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека. Смертельная авария произошла на 177 километре трассы Пермь-Березники 16 января около половины девятого утра. Установлено, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих.
«Водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским транспортным средством Higer. Пенсионер, находившийся за рулем легковушки, а также двое людей в салоне машины, от полученных травм скончались. В автобусе пострадавших нет», — сообщил telegram-канал «Полиция Прикамья».
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.
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