Три человека погибли в ДТП с автобусом на пермской трассе

16 января 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Смертельная авария произошла на трассе Пермь-Березники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека. Смертельная авария произошла на 177 километре трассы Пермь-Березники 16 января около половины девятого утра. Установлено, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих. «Водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским транспортным средством Higer. Пенсионер, находившийся за рулем легковушки, а также двое людей в салоне машины, от полученных травм скончались. В автобусе пострадавших нет», — сообщил telegram-канал «Полиция Прикамья». Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Пермском крае полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека. Смертельная авария произошла на 177 километре трассы Пермь-Березники 16 января около половины девятого утра. Установлено, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих. «Водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским транспортным средством Higer. Пенсионер, находившийся за рулем легковушки, а также двое людей в салоне машины, от полученных травм скончались. В автобусе пострадавших нет», — сообщил telegram-канал «Полиция Прикамья». Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.