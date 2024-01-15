15 января 2024

Три человека погибли в ДТП с автобусом на пермской трассе

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Смертельная авария произошла на трассе Пермь-Березники Фото:

В Пермском крае полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека. Смертельная авария произошла на 177 километре трассы Пермь-Березники 16 января около половины девятого утра. Установлено, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих.

«Водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским транспортным средством Higer. Пенсионер, находившийся за рулем легковушки, а также двое людей в салоне машины, от полученных травм скончались. В автобусе пострадавших нет», — сообщил telegram-канал «Полиция Прикамья».

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

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В Пермском крае полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека. Смертельная авария произошла на 177 километре трассы Пермь-Березники 16 января около половины девятого утра. Установлено, что легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих. «Водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским транспортным средством Higer. Пенсионер, находившийся за рулем легковушки, а также двое людей в салоне машины, от полученных травм скончались. В автобусе пострадавших нет», — сообщил telegram-канал «Полиция Прикамья». Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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