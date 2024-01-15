В свердловской Кушве второй протест за сутки, на улицу вышли десятки человек

16 января 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Жители Кушвы вышли на центральную площадь к зданию администрации (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кушве (Свердловская область) на центральную площадь вышли десятки людей. Причиной массового недовольства горожан стали перебои с отоплением. «На центральную площадь пришли 60 человек. Вскоре после собрания жители разошлись», — пишет 66.RU. Мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что в ближайшее время администрация города расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией. По его словам, перерасчет компания не делает, люди возмущены до предела. Горожане вышли на центральную площадь, чтобы обсудить, как дальше жить с такой организацией «ПКП Синергия». По словам Слепухина, четвертый год теплоснабжающая организация работает. «Условия концессионного соглашения они [„ПКП Синергия“] выполнили, наверное, на 10%. Хотя за это время они должны были выполнить ряд серьезных работ. Кроме как подготовки площадки для строительства новой котельной, они больше ничего не сделали. В дальнейшем будем готовить и разыгрывать концессию. Но такие подрядчики на улице не валяются и в очереди не стоят, чтобы прийти и строить. Этот подрядчик тоже с конкурса зашел», — отметил мэр. Редакция URA.RU обратилась в теплоснабжающую организацию ООО «ПКП Синергия». Получить оперативный комментарий по сложившейся ситуации не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил. В это же время сотрудники регионального минздрава проводят проверку на станции скорой помощи в Кушве, чьи медики обратились к президенту России Владимиру Путину. По их словам, в городе вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся информация о протесте медиков в свердловском городе — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кушве (Свердловская область) на центральную площадь вышли десятки людей. Причиной массового недовольства горожан стали перебои с отоплением. «На центральную площадь пришли 60 человек. Вскоре после собрания жители разошлись», — пишет 66.RU. Мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что в ближайшее время администрация города расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией. По его словам, перерасчет компания не делает, люди возмущены до предела. Горожане вышли на центральную площадь, чтобы обсудить, как дальше жить с такой организацией «ПКП Синергия». По словам Слепухина, четвертый год теплоснабжающая организация работает. «Условия концессионного соглашения они [„ПКП Синергия“] выполнили, наверное, на 10%. Хотя за это время они должны были выполнить ряд серьезных работ. Кроме как подготовки площадки для строительства новой котельной, они больше ничего не сделали. В дальнейшем будем готовить и разыгрывать концессию. Но такие подрядчики на улице не валяются и в очереди не стоят, чтобы прийти и строить. Этот подрядчик тоже с конкурса зашел», — отметил мэр. Редакция URA.RU обратилась в теплоснабжающую организацию ООО «ПКП Синергия». Получить оперативный комментарий по сложившейся ситуации не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил. В это же время сотрудники регионального минздрава проводят проверку на станции скорой помощи в Кушве, чьи медики обратились к президенту России Владимиру Путину. По их словам, в городе вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся информация о протесте медиков в свердловском городе — в отдельном сюжете URA.RU.