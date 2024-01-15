В Челябинске дешевле других обходятся услуги репетитора по истории

«Авито»: в Челябинске дешевле всего учиться у репетиторов по истории

16 января 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Дешевле всех у репетиторов Челябинска изучать историю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске дешевле остальных обходятся услуги репетитора по истории. Как URA.RU сообщили в пресс-службы платформы «Авито Услуги», заплатить придется всего от 450 рублей за одно занятие. «Самым доступным предметом Челябинске оказалась история. Работа репетиторов по предмету обойдется от 450 рублей за каждое занятие. По остальным предметам стоимость варьируется в диапазоне от 500 до 600 рублей», — отметили в «Авито Услугах». Самыми дорогими на данный момент стали услуги педагогов по обществознанию. Цены на занятия начинаются в среднем от 700 рублей в час. К помощи обычно прибегают родители, чьи дети готовятся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. За год цены не изменились. Хотя при сравнении уровня января 2024 года с таким же месяцем 2023 года спрос в среднем вырос на 36%, предложение увеличилось на те же 36%. Это справедливо в отношении всех предметов, кроме иностранных языков. Отдельно услугами преподавателей по инязу челябинцы стали интересоваться на 7% чаще, чем годом ранее, а количество предложений за этот период выросло на 16%. Наиболее популярной среди школьных дисциплин осталась математика. Интерес к репетиторам по предмету вырос на 30% год к году. При том, что иностранные языки, кроме английского, не являются самыми популярными среди предметов на ЕГЭ и ОГЭ, интерес к услугам репетиторов по французскому языку увеличился в полтора раза, по немецкому и испанскому — на 20% и 14% соответственно. В Челябинске среди дополнительных предметов, помимо английского языка, самый высокий показатель спроса — у естественнонаучных и технических дисциплин: химии, физики, информатики и биологии. При этом в процентном соотношении сильнее всего вырос интерес к услугам репетиторов по химии (+106%), обществознанию (+229%), а также географии (+16%) и информатике (+12%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске дешевле остальных обходятся услуги репетитора по истории. Как URA.RU сообщили в пресс-службы платформы «Авито Услуги», заплатить придется всего от 450 рублей за одно занятие. «Самым доступным предметом Челябинске оказалась история. Работа репетиторов по предмету обойдется от 450 рублей за каждое занятие. По остальным предметам стоимость варьируется в диапазоне от 500 до 600 рублей», — отметили в «Авито Услугах». Самыми дорогими на данный момент стали услуги педагогов по обществознанию. Цены на занятия начинаются в среднем от 700 рублей в час. К помощи обычно прибегают родители, чьи дети готовятся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. За год цены не изменились. Хотя при сравнении уровня января 2024 года с таким же месяцем 2023 года спрос в среднем вырос на 36%, предложение увеличилось на те же 36%. Это справедливо в отношении всех предметов, кроме иностранных языков. Отдельно услугами преподавателей по инязу челябинцы стали интересоваться на 7% чаще, чем годом ранее, а количество предложений за этот период выросло на 16%. Наиболее популярной среди школьных дисциплин осталась математика. Интерес к репетиторам по предмету вырос на 30% год к году. При том, что иностранные языки, кроме английского, не являются самыми популярными среди предметов на ЕГЭ и ОГЭ, интерес к услугам репетиторов по французскому языку увеличился в полтора раза, по немецкому и испанскому — на 20% и 14% соответственно. В Челябинске среди дополнительных предметов, помимо английского языка, самый высокий показатель спроса — у естественнонаучных и технических дисциплин: химии, физики, информатики и биологии. При этом в процентном соотношении сильнее всего вырос интерес к услугам репетиторов по химии (+106%), обществознанию (+229%), а также географии (+16%) и информатике (+12%).