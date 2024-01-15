15 января 2024

В Тюмени набирают суррогатных матерей для родов за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы стать суррогатной мамой женщины должны пройти несколько этапов отбора Фото:

В Тюмени набирают суррогатных матерей для родов за границей. Объявления с предложением опубликованы в местных пабликах. Помимо гонорара в миллион рублей женщинам ежемесячно будет выплачиваться и заработная плата.

«Требуются молодые рожавшие женщины для программы „Суррогатное материнство“. Программы возможны в Тюмени без переезда или с переездом после 22 недель беременности в Минск (Беларусь)», — говорится в одном из рекламных сообщений. Женщинам гарантировано вознаграждение от одного до полутора миллионов рублей и ежемесячная зарплата от 30 до 50 тысяч рублей.

Корреспондент агентства связался с компанией, предоставляющей услуги суррогатного материнства. Там рассказали, что отбор кандидаток проходит в несколько этапов. «Для начала нужно заполнить анкету. Затем женщину пригласят на УЗИ. После его результатов будет понятно, будут вестись дальнейшие дела или нет. Как правило, 8 из 10 кандидаток не проходят отбор по результатам обследования», — сообщили в компании.

Там также рассказали об условиях контракта между агентством, семьей и суррогатной мамой. В течение всего этапа беременности женщина будет общаться с семьей, которой передаст ребенка. Роддом пара также выбирает сама. «Мама» будет получать ежемесячную зарплату, расходы на обследование, лекарства и витамины берет на себя агентство.

На вопрос о том, работает ли с суррогатными матерями психолог, в компании ответили, что нет. «К этому процессу нужно подойти психологически подготовленным. Если женщина сомневается или рассматривает возможность не передать ребенка, то она нам не подходит», — рассказали в агентстве.

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В Тюмени набирают суррогатных матерей для родов за границей. Объявления с предложением опубликованы в местных пабликах. Помимо гонорара в миллион рублей женщинам ежемесячно будет выплачиваться и заработная плата. «Требуются молодые рожавшие женщины для программы „Суррогатное материнство“. Программы возможны в Тюмени без переезда или с переездом после 22 недель беременности в Минск (Беларусь)», — говорится в одном из рекламных сообщений. Женщинам гарантировано вознаграждение от одного до полутора миллионов рублей и ежемесячная зарплата от 30 до 50 тысяч рублей. Корреспондент агентства связался с компанией, предоставляющей услуги суррогатного материнства. Там рассказали, что отбор кандидаток проходит в несколько этапов. «Для начала нужно заполнить анкету. Затем женщину пригласят на УЗИ. После его результатов будет понятно, будут вестись дальнейшие дела или нет. Как правило, 8 из 10 кандидаток не проходят отбор по результатам обследования», — сообщили в компании. Там также рассказали об условиях контракта между агентством, семьей и суррогатной мамой. В течение всего этапа беременности женщина будет общаться с семьей, которой передаст ребенка. Роддом пара также выбирает сама. «Мама» будет получать ежемесячную зарплату, расходы на обследование, лекарства и витамины берет на себя агентство. На вопрос о том, работает ли с суррогатными матерями психолог, в компании ответили, что нет. «К этому процессу нужно подойти психологически подготовленным. Если женщина сомневается или рассматривает возможность не передать ребенка, то она нам не подходит», — рассказали в агентстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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