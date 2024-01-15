В Тюмени набирают суррогатных матерей для родов за границей

16 января 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Чтобы стать суррогатной мамой женщины должны пройти несколько этапов отбора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени набирают суррогатных матерей для родов за границей. Объявления с предложением опубликованы в местных пабликах. Помимо гонорара в миллион рублей женщинам ежемесячно будет выплачиваться и заработная плата. «Требуются молодые рожавшие женщины для программы „Суррогатное материнство“. Программы возможны в Тюмени без переезда или с переездом после 22 недель беременности в Минск (Беларусь)», — говорится в одном из рекламных сообщений. Женщинам гарантировано вознаграждение от одного до полутора миллионов рублей и ежемесячная зарплата от 30 до 50 тысяч рублей. Корреспондент агентства связался с компанией, предоставляющей услуги суррогатного материнства. Там рассказали, что отбор кандидаток проходит в несколько этапов. «Для начала нужно заполнить анкету. Затем женщину пригласят на УЗИ. После его результатов будет понятно, будут вестись дальнейшие дела или нет. Как правило, 8 из 10 кандидаток не проходят отбор по результатам обследования», — сообщили в компании. Там также рассказали об условиях контракта между агентством, семьей и суррогатной мамой. В течение всего этапа беременности женщина будет общаться с семьей, которой передаст ребенка. Роддом пара также выбирает сама. «Мама» будет получать ежемесячную зарплату, расходы на обследование, лекарства и витамины берет на себя агентство. На вопрос о том, работает ли с суррогатными матерями психолог, в компании ответили, что нет. «К этому процессу нужно подойти психологически подготовленным. Если женщина сомневается или рассматривает возможность не передать ребенка, то она нам не подходит», — рассказали в агентстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени набирают суррогатных матерей для родов за границей. Объявления с предложением опубликованы в местных пабликах. Помимо гонорара в миллион рублей женщинам ежемесячно будет выплачиваться и заработная плата. «Требуются молодые рожавшие женщины для программы „Суррогатное материнство“. Программы возможны в Тюмени без переезда или с переездом после 22 недель беременности в Минск (Беларусь)», — говорится в одном из рекламных сообщений. Женщинам гарантировано вознаграждение от одного до полутора миллионов рублей и ежемесячная зарплата от 30 до 50 тысяч рублей. Корреспондент агентства связался с компанией, предоставляющей услуги суррогатного материнства. Там рассказали, что отбор кандидаток проходит в несколько этапов. «Для начала нужно заполнить анкету. Затем женщину пригласят на УЗИ. После его результатов будет понятно, будут вестись дальнейшие дела или нет. Как правило, 8 из 10 кандидаток не проходят отбор по результатам обследования», — сообщили в компании. Там также рассказали об условиях контракта между агентством, семьей и суррогатной мамой. В течение всего этапа беременности женщина будет общаться с семьей, которой передаст ребенка. Роддом пара также выбирает сама. «Мама» будет получать ежемесячную зарплату, расходы на обследование, лекарства и витамины берет на себя агентство. На вопрос о том, работает ли с суррогатными матерями психолог, в компании ответили, что нет. «К этому процессу нужно подойти психологически подготовленным. Если женщина сомневается или рассматривает возможность не передать ребенка, то она нам не подходит», — рассказали в агентстве.