Материнский капитал в год семьи достигнет 833 тысяч рублей

16 января 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Маткапитал на второго ребенка вырос до 833 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2024 года и установлен на уровне 630,4 тысяч рублей для первого ребенка и 833 тысяч рублей для второго ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по проведению Года семьи в России. «С 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысяч рублей — на второго ребенка», — заявлено в пресс-релизе комитета. Отмечается, что родителям, которые уже получили выплату при рождении первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысяч при рождении второго ребенка. Начиная с 2022 года, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, размер материнского капитала ежегодно будет индексироваться в соответствии с фактической инфляцией. С учетом индексации, с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысяч, а на второго ребенка — на 57,4 тысячи рублей. В 2023 году наиболее популярным направлением расходования маткапитала стало улучшение жилищных условий. Им воспользовались более 677 тысяч семей. Второе по популярности — ежемесячная выплата на ребенка до трех лет. На третьем месте — образование. Всего за время программы было выдано более 13,8 миллионов сертификатов на материнский капитал, заключили в комитете. С 1 февраля в России более 40 видов государственных выплат будут проиндексированы на 7,4% по решению Минтруда РФ. Коэффициент индексации в 2024 году составит 1,074. Это включает меры социальной поддержки, пособия и компенсации. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2024 года и установлен на уровне 630,4 тысяч рублей для первого ребенка и 833 тысяч рублей для второго ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по проведению Года семьи в России. «С 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысяч рублей — на второго ребенка», — заявлено в пресс-релизе комитета. Отмечается, что родителям, которые уже получили выплату при рождении первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысяч при рождении второго ребенка. Начиная с 2022 года, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, размер материнского капитала ежегодно будет индексироваться в соответствии с фактической инфляцией. С учетом индексации, с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысяч, а на второго ребенка — на 57,4 тысячи рублей. В 2023 году наиболее популярным направлением расходования маткапитала стало улучшение жилищных условий. Им воспользовались более 677 тысяч семей. Второе по популярности — ежемесячная выплата на ребенка до трех лет. На третьем месте — образование. Всего за время программы было выдано более 13,8 миллионов сертификатов на материнский капитал, заключили в комитете. С 1 февраля в России более 40 видов государственных выплат будут проиндексированы на 7,4% по решению Минтруда РФ. Коэффициент индексации в 2024 году составит 1,074. Это включает меры социальной поддержки, пособия и компенсации. Об этом сообщил министр труда РФ Антон Котяков.