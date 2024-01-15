В Тюмени подскочил спрос на репетиторов

По данным аналитиков, самой популярной дисциплиной является математика
В Тюмени спрос на услуги репетиторов вырос на 55%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Услуг». По данным аналитиков, самой популярной дисциплиной является математика.
«В этом январе спрос на репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ, кроме иностранных языков, вырос на 55%. При этом количество предложений от репетиторов на платформе выросло на 30% год к году», — рассказали в пресс-службе компании.
Отмечается, что интерес к репетиторам по математике вырос сразу на 98%. Также популярностью пользуются химия, физика, биология и информатика.
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