В Кремле оценили возможность переноса столицы ближе к Сибири

Песков: инициатива переноса столицы в Иркутск нереализуема
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Перенос столицы в Иркутск нереализуем, заявил Дмитрий Песков Фото:

Есть большие сомнения в том, что инициативу о переносе российской столицы в Иркутск можно реализовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не думаю, что эта инициатива реализуема», — заявил Песков. Кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину в предвыборной программе перенести столицу России в Иркутск.

Инициатор утверждает, что это решение обеспечит безопасность и укрепит экономический союз. В результате этого Евразия превратиться в мощную державу и ускорит развитие России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Есть большие сомнения в том, что инициативу о переносе российской столицы в Иркутск можно реализовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не думаю, что эта инициатива реализуема», — заявил Песков. Кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину в предвыборной программе перенести столицу России в Иркутск. Инициатор утверждает, что это решение обеспечит безопасность и укрепит экономический союз. В результате этого Евразия превратиться в мощную державу и ускорит развитие России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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