Политика В Кремле оценили возможность переноса столицы ближе к Сибири Песков: инициатива переноса столицы в Иркутск нереализуема 16 января 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + Перенос столицы в Иркутск нереализуем, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Есть большие сомнения в том, что инициативу о переносе российской столицы в Иркутск можно реализовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не думаю, что эта инициатива реализуема», — заявил Песков. Кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину в предвыборной программе перенести столицу России в Иркутск. Инициатор утверждает, что это решение обеспечит безопасность и укрепит экономический союз. В результате этого Евразия превратиться в мощную державу и ускорит развитие России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Есть большие сомнения в том, что инициативу о переносе российской столицы в Иркутск можно реализовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не думаю, что эта инициатива реализуема», — заявил Песков. Кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину в предвыборной программе перенести столицу России в Иркутск. Инициатор утверждает, что это решение обеспечит безопасность и укрепит экономический союз. В результате этого Евразия превратиться в мощную державу и ускорит развитие России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям