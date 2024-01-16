В Кремле оценили возможность переноса столицы ближе к Сибири

Перенос столицы в Иркутск нереализуем, заявил Дмитрий Песков
Есть большие сомнения в том, что инициативу о переносе российской столицы в Иркутск можно реализовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не думаю, что эта инициатива реализуема», — заявил Песков. Кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину в предвыборной программе перенести столицу России в Иркутск.
Инициатор утверждает, что это решение обеспечит безопасность и укрепит экономический союз. В результате этого Евразия превратиться в мощную державу и ускорит развитие России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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