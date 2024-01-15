15 января 2024

В столице ЯНАО откроют сыроварню

В Салехарде местный предприниматель откроет сыроварню
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по частной сыроварне "Соболев Сыр". Екатеринбург, сыр, склад хранения, частная сыроварня
В Салехарде будут изготавливать сыр из местных продуктов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) к открытию готовят сыроварню, которую местному предпринимателю удалось построить благодаря выигранному гранту «Агростартап». Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

«В Салехарде откроется сыроварня. Был на производстве — почти все готово к началу работы. Благодаря гранту „Агростартап“ задуманное удалось воплотить в жизнь. Сырье предприниматель будет закупать на салехардском молокозаводе», — рассказал градоначальник.

На предприятии будут изготавливать 15 видов сыров, таких как пармезан, камамбер, буррат, а так же продукт с добавлением северных ягод. Ежедневно планируется выпускать около 20 килограммов сыра.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) к открытию готовят сыроварню, которую местному предпринимателю удалось построить благодаря выигранному гранту «Агростартап». Об этом сообщил глава города Алексей Титовский. «В Салехарде откроется сыроварня. Был на производстве — почти все готово к началу работы. Благодаря гранту „Агростартап“ задуманное удалось воплотить в жизнь. Сырье предприниматель будет закупать на салехардском молокозаводе», — рассказал градоначальник. На предприятии будут изготавливать 15 видов сыров, таких как пармезан, камамбер, буррат, а так же продукт с добавлением северных ягод. Ежедневно планируется выпускать около 20 килограммов сыра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...