В столице ЯНАО откроют сыроварню

В Салехарде будут изготавливать сыр из местных продуктов
В Салехарде (ЯНАО) к открытию готовят сыроварню, которую местному предпринимателю удалось построить благодаря выигранному гранту «Агростартап». Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
«В Салехарде откроется сыроварня. Был на производстве — почти все готово к началу работы. Благодаря гранту „Агростартап“ задуманное удалось воплотить в жизнь. Сырье предприниматель будет закупать на салехардском молокозаводе», — рассказал градоначальник.
На предприятии будут изготавливать 15 видов сыров, таких как пармезан, камамбер, буррат, а так же продукт с добавлением северных ягод. Ежедневно планируется выпускать около 20 килограммов сыра.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.